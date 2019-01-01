從警40年接掌移民署重責　邱豐光：對此領域工作不陌生

▲警政署副署長「邱霸子」接移民署長，基層警：終於還公道。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者潘永鴻／台北報導

內政部移民署28日下午舉行代理、新任署長交接典禮，在內政部長徐國勇監交下，新任署長邱豐光正式接掌移民署重責大任。新任署長邱豐光表示，擔任警職近40年，對於移民署的工作並不陌生，期盼未來能與同仁共同努力。

交接典禮上，徐國勇首先感謝移民署鐘副署長代理期間的辛勞，並表示新任署長邱豐光，警政及刑事經驗豐富，歷練完整，從事警職近40年，對維護社會治安有重大貢獻，深獲警界讚許，今天接任移民署署長職務，將是承擔更大責任的開始。期勉新任邱署長，在新職上大展長才，為國家社會貢獻心力；期望移民署在新任邱署長的領導下，全體同仁群策群力，持續落實政府政策，開創新局。

邱豐光表示，擔任警職近40年，對於移民署的工作並不陌生，期盼未來能與同仁共同努力。近來移民署為配合政府推展新南向政策及開放東南亞國家來臺免簽證等重大政策，積極研議鬆綁相關移民法規、營造外籍人士友善環境、推動外籍信賴旅客計畫、持續與他國洽簽互惠使用自動通關合作協定或MOU等措施，至於所衍生入出境人流之安全審查及違規從事與許可目的不符活動或工作之查察等，更是移民署維護國家安全、社會安定責無旁貸的重要工作。

邱豐光說，他將一貫秉持盡心盡力把工作做好，一切全力以赴，將多年來擔任警察工作的歷練，與移民署同仁共同肩負維護國家安全、社會安定的重責大任，並持續以關懷與服務並重之理念，使臺灣邁向多元族群、和諧融洽的社會。

邱豐光是中央警察大學行政警察學系43期畢業、臺北大學犯罪學研究所碩士，曾任警政署副署長，過去擔任臺北市政府警察局刑事警察大隊副大隊長、警政署刑事警察局偵查第六隊隊長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事警察局主任秘書、新竹市警察局局長、警政署刑事警察局副局長、臺中市警察局局長、基隆市警察局局長、警政署警政委員、臺中市政府警察局局長及臺北市政府警察局局長等重要職務，警政及刑事經驗豐富，歷練完整。