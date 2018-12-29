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越南團集體脫逃仍有128人失聯　官方要求加強管理觀光活動

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▲越南脫團案，中壢警智取第4人投案。（圖／中壢警分局提供）

▲越南脫團案，中壢警智取第4人投案。（圖／中壢警分局提供）

國際中心／綜合報導

越南旅行團日前入境台灣發生152名旅客脫團事件，移民署成立專案小組追查，截至29日下午16點已找回20人，1人未失聯、另有3人自行出境，仍有128人失聯在逃。由於「落跑」事件重創越南形象，越南旅遊總局與駐河內台北經濟文化辦事處已召開處理會議，要求相關部門加強管理旅客出國觀光活動，防止越南人利用旅遊名義非法出境。

▲▼移民署出動所有外勤隊幹員，昨天在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署出動所有外勤隊幹員，在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

根據越南「文化報」新聞網站報導，越南旅遊總局副總局長吳懷鐘（Ngo Hoai Chung）在會議中表示，越南旅客在台集體脫逃事件對台灣造成傷害，也影響越南旅客赴台觀光活動，目前仍在調查中，如果涉及個人或非故意，將會對旅行社處以罰鍰，甚至收回國際旅遊許可證；若查證後為勾結、非法組織出境等違反法律的行為，將要求公安介入並依刑事法律起訴案件。

▲▼越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝

▲案小組追查「白色棒球帽」為識別關鍵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

駐河內台北經濟文化辦事處表示，該事件代為申請台灣簽證的國際假日旅遊與貿易有限公司，有可疑跡象曾經多次被拒絕簽證申請，經調查發現該公司曾安排越南旅客前往日本觀光，隨後也發生至少20名旅客脫逃的類似事件。

越南旅遊總局在事發後已向全國從事國際旅遊的旅行社發出通知，目前暫停發放電子簽證給來自越南的「觀宏專案」旅客，其他對象仍可正常申請簽證。吳懷鐘表示，希望能夠迅速解決事件，減少合法申請的越南旅客與真正安排赴台觀光的越南業者的損失，不讓越台雙方旅遊合作受負面影響。

ET快訊
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關鍵字：越南旅遊總局,觀宏專案,集體脫逃,移民署,東南亞要聞

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