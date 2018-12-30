　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

全台搜捕史上最大越南落跑團　中市警東協廣場3小時清查2000人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼警方到東協廣場夜店強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方與移民署到東協廣場夜店強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

越南旅行團152人脫團，警方29日與移民署等共20多人，前往外籍移工聚集的東協廣場執行加強取締，3小時臨檢共清查至少2000位移工。警方表示，雖未查獲不法，但元旦假期將持續加強臨檢。警方也將在東協廣場「跨年」，讓非法移工及脫逃者無所遁形。

越南旅行團來台發生152人脫團，至29日止仍有128人失聯，台中市警察局第一分局與移民署29日晚間前往東南亞移工聚集的東協廣場執行強力臨檢。員警與移民署官員請在場移工逐一排隊，並要求出示工作證等身分證件，放在移工臉部旁，仔細比對，同時也用指紋辨識系統，就是要將非法移工及脫逃的分子揪出。

▲▼警方到東協廣場夜店強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲到夜店消費的移工排隊等候臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方到東協廣場夜店強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方與移民署人員排排站，進行臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

29日雖是連續假期首日，但到東協廣場夜店消費的東南亞移工明顯減少，甚至比起平常假日還少了一半以上。警方、移民署、翻譯等20多人，3小時臨檢勤務共臨檢至少2000位移工，但未查出有人觸法。

第一分局表示，警方每周六日晚間都會在東協廣場執行例行性臨檢勤務，取締非法移工並防止移工酒後鬧事。發生越南旅行團集體脫團事件後，臨檢東協廣場勤務更加密集。

第一分局說，由於正值月底，部分移工沒錢消費，或是剛好有越南團脫團導致警方加強臨檢，讓部分移工減少出門，都可能是人數大減的原因。未來，元旦4天假期都會執行臨檢，「將到東協廣場跨年」。

ET快訊
2屁孩酸「感覺滿窮的」　男吃麵叫服務生反擊後悔了
塞到崩潰下午還有一波！高公局公布元旦假期最塞5路段
23歲邊緣妹嗆「東京車站殺10人」　網肉搜入浴照嚇呆

關鍵字：東協廣場,臨檢,第一分局,移工,越南,移民署,台中市警局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她喝完飲料「秒昏睡」疑被性侵　姑丈留「對不起字條」辯：給老婆喝的

月薪6萬欠債養賓士！　主廚搶匪9月升職曾感性：一路走來不容易

女屍隨寒風漂往阿塱壹古道　11送行者夜飆6小時幫她找回家路

「喬事情」遭武士刀穿胸開洞　3男無視求情當場殺死她男友

紅牌重機「省錢」停進機車格？行車紀錄器曝光原PO臉超種

渣男拿裸照強逼10次分手炮　OL「2個月」慘遭性侵7次

全台搜捕史上最大越南落跑團　中市警東協廣場3小時清查2000人

投訴副教授「傷害年輕女學生」性侵3次　她哭：說我是可笑的母狗

屏東菜農愛玩槍　私自改槍被逮辯稱「純收藏」

苗栗2騎士突停車倒地「人噴草叢」　網驚「中邪」原是12級怪風

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

全台搜捕史上最大越南落跑團　中市警東協廣場3小時清查2000人

投訴副教授「傷害年輕女學生」性侵3次　她哭：說我是可笑的母狗

屏東菜農愛玩槍　私自改槍被逮辯稱「純收藏」

苗栗2騎士突停車倒地「人噴草叢」　網驚「中邪」原是12級怪風

25艘陸漁船進澎湖小門內海　珊瑚慘遭「滾輪式拖網」毀壞

3天內2學生因車禍火警身亡　長榮大學創校25年僅見師生哀慟

政商名流愛用物理治療師「沒牌」　民控沒效果檢方起訴

紅牌重機「省錢」停進機車格？行車紀錄器曝光原PO臉超種

「喬事情」遭武士刀穿胸開洞　3男無視求情當場殺死她男友

陸空合進警犬巡場　北市跨年強化維安　

CPTPP生效　外交部呼籲：早日接受包括台灣在內的新成員

霍佛德決勝90秒連飆2記三分　綠軍克19分落後逆轉灰熊

編輯周記／運動服走出健身房成潮流　「一衣多穿」幫你省荷包

繳交保費精明理財　4張保費神卡減輕繳費負擔、賺回饋

板凳潮擠爆龍山寺　信眾瘋搶藥師燈…32天前就來排

夢幻棒球順位天使楚特排第1　大谷排121名預估25轟

牛糞長「迷幻魔菇」母湯亂採！　誤食茫2小時狂流口水

重返古人遊湖感　永春陂生態公園引水復育

侯友宜誓言全力解決市民問題：新北市做不好「不罵我罵誰啊」？

影／網戀正妹其實都是男的！　2百人詐騙集團攏系「大叔＋恐龍妹」

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

社會熱門新聞

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚..

曾代理3.8億金流賭博網遭逮　..

女高中生助身障人過馬路　反遭襲..

火鍋老闆開2槍殺人　友：實踐學..

彰化兇殺案！男腹部被制身亡　

情侶曬恩愛坐垮攤車　竟留21字..

火災躲浴室慘死　消防嘆：別躲那

主廚搶匪曾同框王淺秋　熟練切牛..

老狗「陪伴阿嬤20年」突走失　..

獨子！男大生回彰化跨年葬身火窟

李興文子秀大麻　檢警將調查....

頂著15度低溫！76歲阿伯一路..

六福皇宮主廚請病假搶銀行　隔天..

更多熱門

相關新聞

越南團仍有128人失聯！官方已要求加強管理

越南旅行團日前入境台灣發生152名旅客脫團事件，移民署成立專案小組追查，截至29日下午16點已找回20人，1人未失聯、另有3人自行出境，仍有128人失聯在逃。由於「落跑」事件重創越南形象，越南旅遊總局與駐河內台北經濟文化辦事處已召開處理會議，要求相關部門加強管理旅客出國觀光活動，防止越南人利用旅遊名義非法出境。

查回程機票　觀宏專案推4大加嚴措施

越南脫團密碼「白色棒球帽」　7天找回20人

觀光團逃脫18人被逮　越南盼人道處理

遊金字塔遭炸彈攻擊　越南團4死11傷

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

賴清德兒迎娶新娘「準備好了」　首度曝光

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面