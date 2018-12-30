全台搜捕史上最大越南落跑團　中市警東協廣場3小時清查2000人

▲警方與移民署到東協廣場夜店強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

越南旅行團152人脫團，警方29日與移民署等共20多人，前往外籍移工聚集的東協廣場執行加強取締，3小時臨檢共清查至少2000位移工。警方表示，雖未查獲不法，但元旦假期將持續加強臨檢。警方也將在東協廣場「跨年」，讓非法移工及脫逃者無所遁形。

越南旅行團來台發生152人脫團，至29日止仍有128人失聯，台中市警察局第一分局與移民署29日晚間前往東南亞移工聚集的東協廣場執行強力臨檢。員警與移民署官員請在場移工逐一排隊，並要求出示工作證等身分證件，放在移工臉部旁，仔細比對，同時也用指紋辨識系統，就是要將非法移工及脫逃的分子揪出。

▲到夜店消費的移工排隊等候臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方與移民署人員排排站，進行臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

29日雖是連續假期首日，但到東協廣場夜店消費的東南亞移工明顯減少，甚至比起平常假日還少了一半以上。警方、移民署、翻譯等20多人，3小時臨檢勤務共臨檢至少2000位移工，但未查出有人觸法。

第一分局表示，警方每周六日晚間都會在東協廣場執行例行性臨檢勤務，取締非法移工並防止移工酒後鬧事。發生越南旅行團集體脫團事件後，臨檢東協廣場勤務更加密集。

第一分局說，由於正值月底，部分移工沒錢消費，或是剛好有越南團脫團導致警方加強臨檢，讓部分移工減少出門，都可能是人數大減的原因。未來，元旦4天假期都會執行臨檢，「將到東協廣場跨年」。