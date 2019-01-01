越南脫團到案人數不到1/6　移民署中越雙語籲自行到案

▲移民署國境事務大隊大隊長陳建成以中越雙語，呼籲越南觀宏團脫團者快自行到案。（圖／移民署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對越南觀宏團來台集體脫團事件，已約一週，脫團的148人只有24人到案，移民署1日在桃園機場召開記者會，以「中、越」雙語呼籲，認識或與觀宏團脫團越南旅客有聯繫的在臺越南鄉親，儘快告訴脫團旅客至移民署或警政署相關單位自行到案，而自行到案者除可考量情節從寬處理外，經調查後亦可早日返回越南。

移民署國境事務大隊大隊長陳建成表示，去(2018)年12月25日觀宏團脫團越南籍旅客148人，經移民署及警政署連日查緝，截至今天為止，目前已到案24人（查獲15人、自行到案9人），為呼籲脫團越南旅客儘速出面到案，移民署製作中越雙語文宣，透過社群網路及通訊軟體廣為發送，鼓勵脫團越南旅客自行到案。

▲▼移民署以中越雙語，呼籲越南觀宏團脫團者快自行到案。（圖／移民署提供）

移民署進一步指出，本次脫團越南旅客雖事先取得來臺簽證，惟屬集體預謀非法行為，已涉及違反入出國及移民法第74條「未經許可入國」規定，非只是單純在臺逾期停留，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣9萬元以下罰金。

倘若周遭民眾有認識或發現上述脫團旅客者，請轉知渠等儘速到案或與移民署相關單位聯繫，否則一經查獲，將從重依據入出國及移民法規定處罰；另因脫團旅客已涉及刑事案件，如提供渠等藏匿處所或協助隱避者，恐觸犯刑法藏匿人犯罪，可處2年以下有期徒刑，提醒民眾勿以身試法。