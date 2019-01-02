殺牙醫無懺悔「死後到地下道歉」　死者家屬：還有公平正義嗎

▲賴姓男子持刀殺害牙醫師並造成2女護師受傷，竟以案發時有思覺失調症、無行為能力求法官輕判。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

麗緻牙醫診所割喉1死2傷案，台中地院2日辯論終結，行兇賴男不願對王姓牙醫師家屬道歉，只說「死後到地下跟他道歉！」，卻又跟律師稱，精神鑑定報告稱他犯案時思覺失調、喪失行為能力，請求減刑；被害者家屬泣訴，「若因此輕判，法律還有公平正義嗎？」，台中地院將在1月30日宣判。

33歲賴姓男子大學畢業後工作不順，2018年5月間某日到妹妹工作的麗緻牙醫診所找妹妹卻遭阻撓，憤而持刀刺死牙醫師王冠中、2名女護理師也遭刺傷。台中地檢署依殺人罪將他起訴，台中地院2日進行辯論終結。

賴姓男子在審理庭中說詞反覆，一下說是護理人員敷衍、欺騙他，只想傷害一下，不知自己在做什麼，請求法官輕判；他一下又認罪說，殺人是以為這樣會判死刑，已把器官捐贈書簽好，對受害者家屬不好意思。但他卻未對家屬道歉，只說「死後到地下跟他（指王冠中）道歉！」

賴男曾因思覺失調病症，就醫接受門診治療約9年。他4年前自以為好轉，沒再就診，由於未依規定辦理重新鑑定，他的身心障礙證明遭註銷。

賴男辯護律師祭出精神鑑定報告說，草屯療養院製作的精神鑑定報告指出，賴男確實因罹患思覺失調而產生無辨識能力狀況。賴之所以有精神病卻不就醫，是因為賴男自覺家境尚可，不需社會醫療補助，把補助留給需要的人，他才沒申請身心障礙手冊，可見他內心良善，請求法官減刑輕判。

王醫師兒子接著站起來說，賴男警詢時說可以自己控制精神疾病，卻有改口說要幫助人才不就醫，可見他「頭腦很清楚，哪有思覺障礙的問題？」王妻也哭著說，先生為了保護賴家女兒而死，診所也被說是凶宅，沒人敢來看病。現在薪水都發不出來，賴男卻用精神疾病當免死金牌！「我們到底做錯什麼？若輕判，法律還有公平正義嗎？」

2位女護師的丈夫也表示，妻子至今還在做惡夢，賴男若以精神疾病為由輕判，放出來我們會很害怕，我們該怎麼辦？」