▲異常0.25mL劑型流感疫苗，台南市全數停用回收，至目前未接獲不良反應通報。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疾病管制署發現1劑賽諾菲公司生產的0.25mL劑型流感疫苗內有黑點異物，相關情形尚在釐清中，台南市目前確認該批號疫苗剩餘數量為519瓶，為確保民眾接種安全，衛生局於第一時間通知合約醫療院所全數停用並回收該批號流感疫苗至衛生局集中保管，目前該批號疫苗並未接獲民眾通報不良反應。

台南市衛生局再次提醒合約醫療院所疫苗接種之3讀5對的重要性，並加強檢視疫苗外觀，如有外觀異常等類似情形應主動通報，以保障民眾接種疫苗之安全性。流感疫苗於今年10月15日開打，截至目前為止台南市統計0.5ml劑型流感疫苗共接種392403劑；0.25ml劑型共接種23410劑，目前，關於該批回收之0.25ml劑型流感疫苗(批號：R3G792V/R3G79)，台南市目前未接獲不良反應通報，衛生局將持續監控。

衛生局局長陳怡呼籲民眾勿過度恐慌，而錯失接種流感疫苗的機會。目前台南市0.5 mL流感疫苗剩餘量為3993劑，0.25mL剩餘量為3855劑，目前疫苗供應量有限，直到用罄為止；且本季流感疫苗株與社區流行病毒株吻合，請家長儘速帶家中尚未接種之6個月以上至3歲以下嬰幼兒完成流感接種。

此外，如果是8歲以下幼童第1次接種流感疫苗，應接種兩劑流感疫苗，第1劑與第2劑則應間隔4週，才有足夠保護力。本週末逢冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，流感病毒將更為活躍，民眾無論是否已接種流感疫苗，都應做好個人手部衛生及咳嗽禮節，有呼吸道症狀應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所，並落實生病在家休息等措施，以降低流感病毒傳播的機會。