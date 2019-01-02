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速評／習近平「梭哈式」出招　台面臨兩岸談判攤牌危機

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▲▼習近平可延任到2023年後！人大修憲2958票通過　僅2票反對。（圖／路透社）

▲十三屆全國人大審議修憲草案，廢除國家主席不得連任超過兩屆的規定，被視為協助習近平達成全面統一的目標。（圖／路透社）

記者陳政錄／特稿

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，大陸國家主席習近平拋出要探索「一國兩制」台灣方案，呼籲兩岸推舉代表，協商和平發展的制度性安排，以及先從沿海開始「應通盡通」等，除宣告統一進程加快啟動，更可說是步步進逼，在習近平籌碼齊出的「梭哈式」出招下，台灣面臨的攤牌危機已經被擺上檯面。

本次習近平的談話，是上任後首次對台灣問題，發表專門演說，共提出五項推進「祖國和平」統一的重要政策方針，首次提到要探索兩制「台灣方案」，豐富和平統一實踐。習近平強調，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

習近平在講話中還進一步確立，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，提出兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，兩岸要展開民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成「制度性安排」。可發現在台灣九合一選舉結果出爐後，大陸對台態度更加強硬、主動，也更有底氣，在與民進黨當局溝通機制中斷後，多角化展開對台工作。

除協商以外，於實質項目的進一步推動上，習近平也提到，「我們要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場」，認為兩岸要「應通盡通」，提升經貿合作暢通，可率實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

在此之下，雖習近平本次為明確提出和平統一「時間表」，但觀察將「民族復興」和「國家統一」掛勾，認為是大勢所趨，並強調完全統一是「矢志不渝的歷史任務」等，足可體現習近平推動統一任務的迫切心理。

為排除外界干預，習近平更強調，和平統一是兩岸的事，是家裡人的事，專門指出「不承諾放棄使用武力」，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

事實上，十九大時，大陸中央把「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」寫入建設新時代中國特色社會主義的基本方略，以及去年兩會通過修憲，讓習近平得以連任時，外界就開始揣測習近平任內的終極目標，就是推進全面統一，可預見在習近平步步進逼，對台灣一張、一張的持續出牌下，兩岸之間的政治協商，由於民進黨當局與陸方主張背道而馳，將迎來嚴峻的攤牌危機。

▼兩岸執政者意見分歧。（圖／記者周書羽攝、新華社）

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

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關鍵字：習近平,告台灣同胞書,告台灣同胞書40周年,一國兩制,人民大會堂,蔡英文,台灣方案,九二共識,一中原則,和平統一

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