桃園地檢提13件當選無效之訴　包括3名市議員4名區民代

▲九合一大選落幕，桃園地檢提13件當選無效之訴。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

九合一大選落幕，桃園地檢署偵辦賄選案積極展開，28日依當選人公告之日起30日內，向法院提起桃園市13名當選人，當選無效之訴。包括在押的市議員張運炳、剛宣誓就職的劉茂群和陳榮基等3名市議員，以及4名區民代表和6名里長。據了解，一旦當選無效確定，桃園市議會藍綠席次和復興區民代表會生態，將受影響。

桃園地檢署28日指出，該署檢察官於2018年地方公職人員選舉期間，全力執行各項選舉查察工作計畫，結合檢察、警察、調查、政風等機關單位的能量，查獲多起現金賄選、幽靈人口案件，統計至今年12月27日止，已提起當選無效之訴13件。

依據公職人員選舉罷免法第120 條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項（即賄選）、刑法第146條第2項(虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票即幽靈人口)情事者，選舉委員會、檢察官或同一選舉區之候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。

而2018年地方公職人員選舉當選人名單，桃園市選舉委員會於同年11月30日公告。該署檢察官認桃園市八德區大愛里林姓里長、中壢區石頭里劉姓里長、復興區奎輝里周姓里長、大溪區康安里廖姓里長、復興區第1選區楊姓區民代表、復興區第2選區簡姓、楊姓、黃姓區民代表涉有刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌；大園區沙崙里駱姓里長、八德區劉姓市議員、中壢區張姓市議員、山地原住民區陳姓市議員、八德區竹園里王姓里長涉有公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，已分別向桃園地院提起當選無效之訴。