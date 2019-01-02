陸女埋心機要台男咬一口　「做個記號」險成性侵證據　

▲咬一口「要做個記號」，大陸籍女告台男性侵不成。（圖／免費圖庫Pixabay提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市陳姓男子透過微信與大陸籍A女認識，應A女之說邀她來台旅遊並住進陳男家中，未料A女卻向檢方指控被陳男性侵兩次，為了抵抗還用力咬了陳男一口，然陳男解釋說，會咬A女一口是因為A女說「要做個記號」；桃園地檢署調查後，認為陳男妨害性自主罪嫌不足，已予不起訴處分。

A女（28歲）向檢方指控，她於2017年10月31日搭機來台，陳男（55歲）開車到機場接她，並安排她住到他大溪住家的3樓房間，隔天兩人再前往復興區旅遊。然住在陳男家的當晚就被陳男要求發生性行為，她當場拒絕，豈料3個小時後，陳男利用她熟睡之際，破壞房間門鎖進房，強行褪去她的衣褲性侵得逞。

由於一人在台人生地不熟，讓她不知如何求助，翌日只好跟著陳男到大溪鄰近的復興區旅遊，被迫同住一民宿房內，再度被對方性侵得逞，過程中她為了抵抗陳男，還猛咬對方手臂一口。

陳男向檢方表示，他透過微信與A女認識，因A女說喜歡他、想來台灣而邀她來台遊玩，31日入住他家的當晚，兩人在A女暫住的房內聊得開心，並發生性關係，隔天也一同開心出遊，直到在民宿發生性關係後，A女才不高興地抱怨：「為何要一直發生性行為？」雙方才起口角。

對於檢方發現陳男手臂上的咬痕，陳男說明指出，咬痕是A女說「要做個記號」。檢方認為，陳男住家房間的門鎖沒壞，兩人一同出遊也顯得很開心，「沒有驚恐害怕的表情」，難以憑A女單一指述，就認定陳男涉嫌妨害性自主，因此以罪嫌不足予他不起訴處分。