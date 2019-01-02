八仙塵爆釀15死471傷！呂忠吉今起入監服刑5年　高院：其實判太輕

▲八仙塵爆現場，如人間煉獄。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

新北市八仙樂園2015年發生嚴重塵爆意外，造成15死471傷震驚全國，其中舉辦彩色派對釀災的呂忠吉，被最高法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，呂於本月2日上午9點多到新北地檢署報到，入監服刑。

▲呂忠吉今日上午9點多到新北地檢署報到。（圖／記者陳雕文翻攝）

本案發生於2015年6月27日晚間8時許，由「玩色創意國際有限公司」與「瑞博國際整合行銷有限公司」所舉辦的「Color Play Asia—彩色派對」活動中，因以玉米澱粉及食用色素所製作之色粉引發粉塵爆炸燃燒，現場瞬間燒成火海。由於參加活動的多為青年人，在大火瞬間燃燒下，數百人均被燒傷，陸續送醫治療，至今15死471傷。

另外，據《蘋果日報》報導民事部分士林地檢署依《犯罪被害人保護法》核發補償金，預計發出近5億元補償金，全案定讞後將對呂忠吉提告追討，只不過他目前名下已經查無資產，最後支出可能將由全民埋單。

高院二審法官認為，呂忠吉在本案中有危險告知義務，明知粉塵有爆炸燃燒的危險，但從未告知任何人，包含工作人員、參加派對的民眾，全都不知情。另外呂忠吉也知道舞台上的電腦燈溫度可高達400多度，粉塵若噴灑上去，可能因此點燃引爆，但呂忠吉也疏未做好防護措施，因此認定呂仍犯「業務過失致死罪」。

最後高院語重心長指出，本案造成15死、358人重傷、113人輕傷，為重大公共安全事件；但依法只能判到5年有期徒刑，實乃情節重大，法定刑過輕的問題。高院因此期盼，法務部能主導修法，加重公共危險罪的刑度，以免類似的遺憾再度發生。

▼八仙塵爆首開庭結束後，呂忠吉表示很多誤解連他都覺得被擺了一道。（圖／記者楊佩琪攝）



