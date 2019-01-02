十歲童模仿「野外求生」節目　帶著姊姊的地理課本上路

大陸中心／綜合報導

四川省兩名小學生22日看了「野外求生」的電視節目後，異想天開的帶著姐姐的地理課本和營養品，踏上驚險刺激的旅途。其中一名孩子當晚全身溼透的回到家，另一名則是過了一夜後被家人發現受困於河邊下游，所幸兩名孩童並無明顯損傷。

據《今日頭條》報導，四川通江縣兩名10歲男童小軍和小城22日在看完「野外求生」體驗的電視節目後，便帶著姐姐的地理課本和幾瓶營養品上路。小軍的爸爸回到家後，以為兩個孩子是到對面河岸的超市去了，便詢問附近住戶，住戶們都說沒見到孩子。

爸爸著急得請學校老師及鄰居幫忙尋找，過了當晚9點，小軍突然回到家中，全身濕透。爸爸問了小軍，「小城去了哪裡」，小軍不敢回答，爸爸便感覺到小城可能情況不妙。

一問之下，小軍表示，兩人看了「野外求生」電視節目後，想去玩耍一下，便一人帶著兩瓶營養飲料和姐姐的地理課本就上路了。聽完後，父母們很著急的欲再次回到河邊尋找小城。

▲兩名孩童求生時，帶的書本及營養品。（圖／今日頭條）

隔日上午，全家開著車從下游河段往上游尋找，沒想到在下游找到了渾身濕透，趴在石頭上，鼻孔裡留著血跡的小城。小城表示，自己一不小心掉入了深水潭中，暈過去了，醒來時已是半夜，為了怕自己再次被水淹，才選擇一塊大石頭躺下。

經過此事，校方表示，兩人年齡階段處在「好奇心」最重的階段，鼓勵孩子們與父母一同出遊，滿足好奇心，也可以向父母學到在野外的求生知識。校方也指出，學校給孩子灌輸的安全意識，其實並不能完全進入孩子的意識中，必須透過生活融入安全教育和生存教育，孩子才能有自我保護意識。