月老指示「直接上」！男大生獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

▲男大生獲3個聖筊，也拿紅線去過爐。（圖／翻攝自DCARD）

生活中心／綜合報導

不少民眾會為了想告別單身去拜月老，一名網友在《DCARD》表示，聽聞艋舺龍山寺很準，帶著月老喜歡的零食甜點前往並求籤，不但獲得三個聖筊，工作人員幫解籤也說籤紙上的意思是「直接上」，只是他萬萬沒想到一出手結局會超悲慘，連網友看完也傻眼，「抱持著祝福的心看文章，結果入戲太深，最後一秒：喔不」。

原PO表示，帶著月老喜歡的義美小泡芙與德芙巧克力到廟裡參拜，先是按照流程走過各位觀音與神明後，才到月老面前問，「有沒有可能跟最近喜歡的女生在一起」，之後擲筊獲得三個聖筊，「我還一直謝謝月老，還說穩定在一起後會回來還願」。

▲不只台灣人會去龍山寺拜月老，韓綜《窮遊豪華團》也曾到廟裡取景。（資料圖／記者蕭采薇攝）

原PO之後拿了紅線過爐再去求籤，終於求到連三後請廟方人員解籤，「結果一解不得了，月老意思是『不要再曖昧了，直接上』」。原PO當時開心離開，由於供品能給自己或對方吃，女方又喜歡巧克力，所以就把貢品送出，沒想到對方先問『可不可以分給室友吃？』因為室友很愛小泡芙」。

原PO當時想月老都說直接上，於是回答「不行，月老的供品不能分給你以外的人」，結果話一說出口直接被打槍，「謝囉月老，直接讓我抽一張卡，真的很開心」，網友看完則安慰，「說不定對象是室友不是她」、「好人卡永遠陪著你」、「幫QQ」。事實上，這篇文章是在去年1月PO出來的，不過DCARD近來跨年和元旦都有大量脫魯文，又或是拜月老文期望在新的一年能終結單身等，原PO稍微悲傷的故事才又被部分網友拿出來討論。

▲原PO分享悲慘經驗。（圖／翻攝自DCARD）

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