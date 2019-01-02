習近平提出5主張　「和平統一後」台灣同胞將得到充分尊重

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡浩祥攝）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平2日在北京舉行《告台灣同胞書》40周年紀念會時，發表了題為《為實現民族偉大復興 推進祖國和平統一而共同奮鬥》的重要談話，其中提出了5項重大政策主張，包括了「攜手推動民族復興，實現和平統一目標」、「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」、「堅持一個中國原則，維護和平統一前景」、「深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎」以及「實施同胞心靈契合，增進和平統一認同」。

攜手推動民族復興，實現和平統一目標

習近平提到，廣大台灣同胞都是中華民族一份子，要做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位與作用，把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業；兩岸同胞要攜手同心，共圓中國夢、共擔民族復興的責任、共享民族復興的榮耀。

▼《告台灣同胞書》40周年紀念會，今（2日）早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）



探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐

習近平說，「一國兩制」在台灣的具體實現形勢會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見與建議，充分照顧到台灣同胞的利益與情感；在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分的尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益都會得到充分的保障。

習近平還說，「我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題與推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通」，廣泛交換意見、尋求社會共識、推進政治談判。

習近平強調，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，推動兩岸關係和平發展的制度性安排。

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堅持一個中國原則，維護和平統一前景

習近平指出，「我們一如既往尊重台灣同胞、關愛台灣同胞、團結台灣同胞、依靠台灣同胞」，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事；願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞、全體民族最有利，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

習近平強調，「我們不承諾放棄使用武力」，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂份子與分裂活動，絕非針對台灣同胞。

深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎

習近平表示，「我們對台灣同胞一視同仁」，將繼續率先跟台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感；也要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，為發展增動力、合作添活力，壯大中華民族經濟。

習近平也說，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施連通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現在金馬地區與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋等政策；也要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作、社會保障和公共資源共享等，支持兩岸鄰近或條件相當地區的基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

實施同胞心靈契合，增進和平統一認同

習近平強調，兩岸同胞要共同傳承中華優秀的傳統文化，推動創造性轉化、創新性發展等；兩岸同胞也要交流互鑒、對話包容、推己及人、將心比心，加深互相理解，增進互信認同；要秉持同胞情、同理心，以正確的歷史觀、民族觀、國家觀化育後人，弘揚偉大的民族精神。