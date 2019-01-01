機捷跨年不打烊壓力測試達標　完成疏運運量再突破10萬人次

▲為延續旅客晚會的歡樂心情，桃捷工作人員自彈自唱粉墨登場，現場宛如小型演唱會。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019「就愛桃園．擁抱美好」跨年活動，於機捷A18站、也是高鐵桃園站前廣場舉行。機捷首度實施跨年營運不收班，1日凌晨順利完成疏運任務，自2018年12月31日上午6時至2019年1月1日上午6時為止，機捷全線單日總運量再次突破10萬人次，達105490人次，較去年跨年有天團五月天助攻還增加約5千人次。

另，A18高鐵桃園站單日進出站運量則近3萬人次，較平日成長約40%。桃捷公司感謝旅客配合各項管制措施，讓跨年疏運任務圓滿成功。桃捷公司指出， 2019就愛桃園擁抱美好跨年活動，在2018年最後一天，攻佔機捷A18高鐵桃園站前廣場，全場民眾狂歡倒數迎接新年，從凌晨零時起，陸續湧進A18高鐵桃園站，行控中心立即機動啟動2班加班車加入疏運任務，指揮中心也於A18高鐵桃園站啟動車站人潮管制，各崗位皆派駐工作人員協助旅客有效率的搭車。

▲▼機捷跨年完成疏運運量，再突破10萬人次。（圖／桃捷提供）

為延續旅客晚會的歡樂心情，此次除了機捷潮天團，更有工作人員自彈自唱粉墨登場，現場宛如小型演唱會，讓許多旅客又驚又喜，豎起大拇指，搭乘大眾運輸也能有幸福有溫度有微笑，也再次成功開啟桃園演唱會的新時代，及首度41小時不打烊，動員車站服務人員、司機員、清潔人員、保全人員配合捷運警察，讓服務品質不打折。