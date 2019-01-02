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10年星巴克熄燈！崇德路1年關2店　腳印下「一張日報表」驚揭營業額

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▲▼10年星巴克熄燈！崇德路1年關2店　腳印下「一張日報表」驚揭營業額。（圖／翻攝星巴克、谷歌地圖）

▲10年星巴克熄燈！腳印下「一張日報表」驚揭營業額。（圖／翻攝谷歌地圖）

生活中心／台中報導

台中市崇德路原本有3間星巴克，相繼熄燈，如今只剩北屯區的崇德昌平門市，全台第二家Drive Thru車道服務的旗艦店。原本坐落於崇德路三段的崇德店，最早進駐11期重劃區，在地經營10年，而旗艦門市相隔150公尺，僅開幕4年，卻每天客滿，猶如新店趕舊店，星巴克對此低調不願回應，但有媒體卻在舊店撿到一張被採滿腳印的日報表，驚人單日營收讓網友看傻眼。

繼崇漢門市於2018年年初結束營業後，崇德路三段的崇德店也於年底說再見，分店更祭出優惠，1月31日前，只要憑崇德門市2018年10至12月的消費實體發票或載具小白單，就可到附近的2分店享有大杯以上同飲品買一送一，且2門市距離都不遠，崇德昌平旗艦店就位在斜對角路口，松竹店也只有開車3分鐘距離。

▲▼10年星巴克熄燈！崇德路1年關2店　腳印下「一張日報表」驚揭營業額。（圖／翻攝星巴克、谷歌地圖）

▲▼10年星巴克熄燈！崇德路1年關2店　腳印下「一張日報表」驚揭營業額。（圖／翻攝星巴克、谷歌地圖）

▲崇德路1年關2店！只剩車道服務旗艦門市。（圖／翻攝星巴克粉絲團）

事實上，崇德門市早已在地經營10年前之久，是最早進駐11期重劃區的星巴克，當時荒蕪的11期重劃區受限發展，直到2015年間隨著14期重劃區接近完成，崇德路沿線星巴克、春水堂、Uniqlo等知名品牌設立，加上附近名校仁美國小、美國馬禮遜學校、明道普霖斯頓等機能提升，吸引不少外移人口。

外界推估，台74號快速道路完工後，帶動崇德、洲際雙核心商圈成形，4、5年內中信金投資的影城、百貨陸續落成，11期重劃區前景看好，目前已經是中部銷售最火紅區域之一。

然而，崇德店就門市原址宣布熄燈，如今只剩下建築空殼，桌椅、器具全都清空，《蘋果日報》報導，近日該店遺留了一張日報表被撿到，上頭布滿泥土腳印，卻意外曝光了星巴克日營業額！日期為2013年7月31日的日報表顯示，當天來客數299人，內用259人，外帶40人，日營收6萬6926元，若以此作為估算，月營業額200萬餘元，年營業額2400萬餘元，相當驚人。

▼車道服務星巴克相當受歡迎。（圖／翻攝星巴克粉絲團、記者徐恩樂攝）

▲▼10年星巴克熄燈！崇德路1年關2店　腳印下「一張日報表」驚揭營業額。（圖／翻攝星巴克、谷歌地圖）

▲星巴克洄瀾門市 。（圖／記者徐恩樂攝）

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