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高屏蜜棗進入產季　「爆漿蜜棗」皮薄多汁高甜度　

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▲爆漿蜜棗已上市　搶爆嘗鮮正當時▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣高樹鄉青農梁立定、吳玟萱兩人合力栽種蜜棗已上市。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

菸農世家的屏東縣高樹鄉青農梁立定，轉型改種蜜棗，將2公頃多的棗園分成四區塊，分別栽種中葉、雪蜜、珍愛及珍蜜四個品種，因產期不同，從1月初可以收成到4月，而目前就是品嘗滋美味甘的蜜棗的季節。

40歲的梁立定原從事美髮業，也幫家裏務農，10幾年前結識美容業的吳玟萱，因為愛吃棗子，兩人結婚後決定捨棄修容剪刀拾起枝葉剪。

梁立定說，每天顧果園修剪枝條就是幫果樹整理服裝儀容，家中原有10幾公頃的菸田，由於政府菸葉政策改變，就將其中2公頃轉種蜜棗。夫妻倆人並一起到屏東農業大學學習農業新知。

他表示，田間管理很重要，肥培及灌溉，尤其是病蟲害防治，除了網室外，草生栽培也是保持肥力的方法之一。他種蜜棗時保留部份傳統中葉品種，產期從12月底到1月中，接著雪蜜、珍愛及珍蜜緊接著上市，不但方便人手調配，產 期可以從現在採到4月。

他負責田間管理，太太吳玟萱則努力行銷，打出品牌「情定蜜棗」品牌，把好吃的蜜棗分享給好朋友，透過臉書網路及宅配，讓消費者方便訂購。

農糧署南區分署長姚志旺表示，高屏蜜棗已進入產季，皮薄多汁高甜度的爆漿蜜棗，保證讓消費者讚不絕口。梁立定連絡電話0936809807。

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關鍵字：屏東,高樹,蜜棗,青農,梁立定

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