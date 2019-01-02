不倚老賣老　屏東里港老農「栗子南瓜」種出一片天

▲屏東縣農友李明從栽種的栗子南瓜。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉72歲農友李明從，從栽種栗子南瓜門外漢，到去年獲農委會產銷履歷達人殊榮，讓他生產栗子南瓜成為市場搶手貨，供不應求。

租地的農友李明從務農超過一甲子，5年前聽了兒子建議改種栗子南瓜，也申請產銷履歷驗證，因市場通路很穩定，從4分多地到最近又租了2公頃多種絲瓜及栗子南瓜，一顆顆吊在棚架子上的南瓜，瓜實纍纍，宛如掛著綠色燈籠的夢幻瓜園，在瓜田下用餐更添加一股浪漫感。

李明從表示，從小跟著家人務農，雖然住在旗山，但種田的地都在里港一帶，以前都種香蕉、甘蔗等，近幾10年來改種小黃瓜及絲瓜和四季豆等，從前沒有產銷履歷制度，農藥行說用什麼藥就用，「施肥也只是憑經驗」。

直到兒子李文修參與家裏的農作後，對於他種植方式不能認同，兩人經常起爭執，但此時他生病暫時離開農場，李文修引用新觀念，減少噴藥次數，施用有機肥，發現收成並沒有減少，反而秩序性管理成本降低，身體也健康，他也不得不承認，要接受年輕人的新觀念。

5年前，他申請產銷履歷驗證，尤其是一般市面不常見的栗子南瓜，但安全管理下受到市場歡迎，今年初更擴大租地栽種，用相同的管理方式，瓜果結實纍纍，早已被通路商訂購一空。

李明從說，剛接觸到栗子南瓜時，一度摸不透它的習性，第一年栽種的南瓜，「結的顆數都可以算出來」，因為數量很少，全都送給親戚朋友品嘗，親友都說沒吃過這麼好吃的南瓜，讓他信心大增。

經請教改良場專家有關肥培管理和授粉方式，第二年產量大增，目前滿棚瓜果懸吊就像一朵朵綠燈籠，相當吸引人，但早就訂光，「連要留幾顆下來自己吃，也很困難」。

去年獲農委會產銷履歷達人的殊榮，讓他更有份使命感，要把南瓜顧得更好，每天到瓜園巡視修剪枯葉枝條，第一批南瓜已在上月底採收。去年起更和知名餐飲業合作，在瓜棚下享用南瓜做成的美食佳餚，更富有浪漫感，原來務農不僅是務農，更是一種生活態度，不能倚老賣老，改變觀念及管理方式，才能跟上時代潮流。