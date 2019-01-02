「韓流」橫掃2018拉抬國民黨　美方跌破眼鏡

▲高雄市長當選人韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜造成的「韓流」現象，讓國民黨大在九合一選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，民進黨大敗退僅存6縣市。立法院國民黨團書記長曾銘宗透露，選前美國在台協會（AIT）曾對國民黨選情不是太樂觀，結果證實美方低估「韓流」的力量。

曾銘宗透露，在去年九合一大選前，新任美國在台協會處長酈英傑曾與國民黨團聚餐，當時美方不看好國民黨能贏這麼多，選舉結果超乎他們想像。

曾銘宗說，這場聚餐約是在去年9、10月間舉行，酈英傑新就任，邀請前立法院長王金平、國民黨團總召江啟臣、書記長曾銘宗及國防外交委員會委員林麗蟬、呂玉玲、李彥秀、馬文君等人。

曾銘宗表示，當時「韓流」還沒吹起，美方並不看好國民黨選情，當時認為民進黨中央地方都有現任優勢，即使選情有變化，民進黨執政縣市應可穩住，結果證實美方低估「韓流」的力量。

不過曾銘宗指出，民進黨對美著力較深，在華府設有辦事處，反觀國民黨並沒有，所以美方聽到台灣的聲音大多來自民進黨，這樣意見表達未必代表台灣人民的聲音，有些甚至還不是事實。

不過，美方多單位已開始對新當選的台灣縣市長包括6都市長發出訪美邀請，尤其是對有可能成為未來台灣總統候選人如台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦，以及「韓流」創造者高雄市長韓國瑜。

剛卸任新北市長的朱立倫，將借鑑各地經驗，規畫適當時機訪美，時間點恐落在7月正式成為國民黨候選人之後。國民黨主席吳敦義也將安排時間訪美，時間點恐落在4月初，在國民黨初選前，營造出僑胞擁戴的形勢。