韓國瑜曝2020「有相公胡不了牌」　吳敦義：我不會打麻將...

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

九合一大選上個月底落幕，國民黨跌破外界眼鏡取得大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大位，對此，高雄市長韓國瑜直言「有個相公胡不了牌，不知道還一直打」。國民黨主席吳敦義2日受訪時以自己不會打麻將為由表示，「我都沒有評論」。

吳敦義表示，過去曾經有想過學打麻將，但由於太費時間，認為花太多時間在這上頭，也是傷腦筋，所以就不方便學習。

吳敦義在節目中回顧，當時如何請韓國瑜到高雄擔任黨部主委以及參選市長，他說自己在高雄服務8年多，有很深了解跟感情，民進黨長期執政後他發現建設變少了，當時發現韓國瑜的活潑機智，就私下徵詢，盼他將北農經驗帶到高雄。



對於2020總統，吳敦義受訪時強調，對於參選2020「我現在沒做決定」，他基本的立場是從優秀同志裡，「每一樣都給他了解一下」，他覺得總統的工作比縣市首長嚴肅，一定會考量政績品德操守。

總統提名的黨內初選是否採取全民調？吳敦義說，「很多不適用全民調」，有優秀的人才溝通協調很容易解決，另外還會考量品德、操守、清廉以及是否忠於國家。

吳敦義解釋，過去曾經使用過全民調，但被灌票的情形很嚴重，後來又立刻變動，由臨時黨員代表大會出席的7、800人決定換將，黨內也有人主張由所有黨員一起投票，會以民調、黨員投票各佔7成與3成比例，過去黨內有很多不同的制度，他希望如果依照慣例，在適當時間就會考量，所有有意願的參選者一起與黨商量。