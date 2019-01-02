神力女超人掌文傳會？　許淑華：中午跟吳敦義聊完就決定

▲國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，立委許淑華穿女超人裝出場。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨雖在九合一選舉大勝，但黨內外要求改組聲音不斷，仍有許多懸缺未補。吳敦義2日上午受訪時透露，有意將文傳會主委一職交給有「神力女超人」封號的國民黨立委許淑華。對此，許淑華稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實有受到徵詢，但她也思考如何兼顧經營地方，中午左右將在國民黨部跟吳敦義洽談此事。

國民黨選後著手補實黨務人事，吳敦義上午受訪證實，確實徵詢台北縣長周錫瑋做為黨副主席，許淑華為文傳會主委，但許仍在考慮中，「還要再努力」。

許淑華稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實有受到徵詢，但她也思考擔任文傳會主委後，該如何兼顧經營地方，今天中午左右將在國民黨部跟吳敦義洽談此事，聊完就會做決定。

今年42歲的許淑華，身高170公分，在21歲時曾獲得環球小姐選美第4名，並在2002年踏入政壇，初試啼聲當選南投縣議員，3年後以高票當選南投市長，2009年爭取南投縣長卻提名失利，沈潛一段了時間，直到2014年成功補選上立委，甚至之後在2016年打敗老將順利連任。

讓許淑華一戰成名的，是2017年在立法院處理《前瞻基礎建設特別條例》當時她狠甩邱議瑩一巴掌，讓許多網友大讚許淑華犀利，封她為「神力女超人」，此事甚至登上CNN等外媒版面。