ofo兩頭燒！遭順豐起訴　凍結賬戶資金6156萬台幣

▲ ofo出現車輛難找、損壞率高、押金難退等問題 。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

搬離總部、千萬人排隊退押金……已經四面楚歌的共用單車ofo如今又攤上事了。合作方順豐已經向法院申請，凍結東峽大通（北京）管理諮詢有限公司（ofo運營主體）銀行帳戶存款人民幣1375萬元（約台幣6156萬元）。此外，東峽大通與小黃車生產合作方上海鳳凰存在買賣合同糾紛，仍欠貨款人民幣6815.11萬元（約台幣3.05億元）。

中國裁判文書網2018年12月28日《深圳市寶安區人民法院民事判決書》顯示，原告深圳市順豐綜合物流服務有限公司與被告東峽大通（北京）管理諮詢有限公司運輸合同糾紛一案，原告因被告拖欠運輸服務費人民幣1368.9萬元，特向法院提起訴訟。

2018年12月30日顯示，深圳順豐綜合物流申請，請求凍結被申請人東峽大通在招商銀行所設帳戶的存款人民幣1375.06萬元，同時中國太平洋財產保險股份有限公司深圳分公司為申請人提供相應擔保。

▼ 判決書部分內容。（圖／中國裁判文書網）

順豐控股與ofo也有過一段「蜜月期」。據《中國證券報》報導，ofo聯合創始人張巳丁於2017年4月表示，ofo將與類似順豐這樣的快遞公司合作整治私藏車的問題。順豐控股2017年半年報也曾表示與ofo建立戰略合作關係，為其提供小黃車整車、零配件及全國幹支線配送及城市投放服務等。

▲ofo創始人戴威曾表示，「為欠下的每一分錢負責」。（圖／CFP）

除了順豐與ofo的運輸合同糾紛，天眼查顯示東峽大通還有多項法律訴訟，其中，小黃車生產合作方上海鳳凰於2018年8月將其告上法庭。據上海鳳凰公告稱，上海鳳凰控股子公司鳳凰自行車因與東峽大通（北京）管理諮詢有限公司買賣合同糾紛，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。截至起訴之日，東峽大通仍欠鳳凰自行車貨款人民幣6815.11萬元（約台幣3.05億元）。