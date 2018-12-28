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港珠澳大橋、北斗三號、中歐列班及進博會　中國2018年重大成就

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▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

港珠澳大橋通車、北斗三號系統部署完成、首屆進博會成功舉辦，一系列的經濟發展建設，讓中國在2018年取得不凡的成就。港珠澳大橋集橋、島、隧為一體，縮短三地交通時間，實現「1小時生活圈」；北斗三號的完成將為「一帶一路」中的地區與國家提供衛星導航服務，到了2020年還將繼續發射多顆北斗三號衛星，以加強服務品質；進博會會中的成交額也高達了578億美元（約新台幣1.8兆元），成為「買全球、賣全球」的開放平台；中歐列班也進一步的釋放了「絲綢之路經濟帶」的物流通道。

▼港珠澳大橋隧道。（圖／記者姜國輝攝）

▲港珠澳大橋。（圖／記者姜國輝攝）

據港珠澳大橋邊檢站統計，大橋開通2個月來，體驗開放旅客超過290萬人次，香港居民在其中占比將近30%，澳門居民的體驗數量也有大幅的成長；港珠澳大橋總長約55公里，集橋、島、隧道為一體，是世界最長的跨海大橋。

港珠澳大橋擁有「六個最」，世界總體跨度最長、鋼結構橋體最長、海底沉管隧道最長、世界公路建設史上最複雜、施工難度最大、工程規模最龐大；該橋的開通有助於香港、澳門、珠海三地的交流與經貿往來，使三地的交通時間大大縮短，實現「1小時的生活圈」。

▲▼大陸以「一箭雙星」方式發射第39、40顆北斗導航衛星。（圖／翻攝自新華網）

▲北斗導航衛星近日來成功發射許多次。（圖／翻攝自新華網）

北斗三號衛星在3月完成了由8顆北斗導航衛星組成的最簡系統星座部署，也在西昌衛星發射中心於11月以長征三號乙運載火箭，以一箭雙星的方式成功發射第42、43顆北斗導航衛星，也是北斗三號系統中的第18、19科組網衛星。

北斗衛星系統到了2020年，將再繼續發射11顆北斗三號與1顆北斗二號衛星，2035年還會建成以北斗為核心的綜合定位導航授時（PNT）體系；北斗三號基本系統部署的完成，將為「一帶一路」國家和地區提供衛星導航服務，從今以後「無論走到哪，北斗將始終伴隨左右」。

►►打造太空的「一帶一路」　北斗三號開始為全球提供衛星服務

▼北斗導航衛星近日來成功發射許多次。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲大陸西昌衛星發射中心今執行「北斗三號工程第十次組網發射任務」。（圖／記者蔡浩祥攝）

關於中歐班列部分，據了解，中歐班列回程數量與去程數量的占比以達到了71%，基本上實現去4回3，開行範圍不斷擴大，中國大陸開行城市56個，可通達歐洲15個國家、49個城市，運送的貨物也由開行初期的手機、電腦等IT產品，逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、糧食、葡萄酒、咖啡豆、木材紙漿、加註、化工品等。

▼中歐班列。（圖／CFP）

▲▼中歐班列。（圖／CFP）

中歐班列發展建設逐步邁向新階段，提升了「一帶一路」沿線各國互聯互通和經濟合作水準，也進一步釋放「絲綢之路經濟帶」的物流通道。

此外，首屆在中國上海舉辦的進博會，總計有172個國家、地區與國際組織參加，超過40萬名境內外採購商到會洽談，300多款新產品、新技術首次發布，成交額高達578億美元（約新台幣1.8兆元），進博會成為「買全球、賣全球」的開放平台。

▼上海進博會，展場外觀。（圖／中新社）

▲▼進博會，四葉草展場外觀。（圖／中新社）

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關鍵字：港珠澳大橋,北斗三號,上海進博會,中歐班列,一帶一路,中國,2018年,中國大陸,粵港澳要聞

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