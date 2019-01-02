詭異白布遮前座！女乘客好奇掀開偷看…驚覺陷「超危險處境」

▲原PO搭上一輛前座被白布遮起來的計程車。（圖／翻攝自Facebook／巴打絲打Facebook Club，下同）



大陸中心／綜合報導

香港一輛白牌計程車內部與眾不同，司機用一大塊長條白布遮住了前座，看起來相當神秘引發乘客好奇。就有位女網友搭上這輛計程車，忍不住從白布縫隙中偷看前座究竟藏了什麼，沒想到竟撞見驚人的一幕，才意識到自己已經陷入超危險處境。

這位女網友在臉書社團「巴打絲打Facebook Club」PO文說，前幾天在路上招了一輛白牌計程車，上車後卻發現前座竟用一塊白布遮起來，讓她完全看不到駕駛及副駕駛座的情況。好奇的她就在車行中偷偷掀開白布，卻讓她嚇了一大跳。女網友寫道「你的行為好危險，真的要注意安全！」因為她竟然從縫隙中看見司機邊開車邊看籃球賽轉播，手機就這樣大剌剌的架在方向盤上，還不時拿在手裡滑兩下，簡直罔顧乘客生命安全。

▲司機竟然正在看籃球比賽的轉播。



其他網友看了都留言嘲諷，「還以為到了靈堂！」、「沒出事算他幸運」、「不要害人害己」、「不要再滑了，命都要被滑沒了」、「投訴他啦，他被停職其他人才能安心回家，路上也少一顆不定時炸彈」。也有人勸說，看到這種不對勁的計程車就應該要避免，「不要再搭白牌了啦！」

▲最後來直接把手機拿起來滑。



據了解，香港道路交通條例規定，「白牌車」屬違法行為，使用私家車或輕型貨車非法出租、載客，或企圖招攬他人乘坐者，首次被定罪，可處罰款5000元港幣（約1.9萬元新台幣）及監禁2個月，涉案車輛的牌照將吊銷3個月；若是累犯，則會被罰款1萬元港幣（約3.9萬元新台幣），加上車輛牌照吊銷6個月。