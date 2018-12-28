「掉芝麻」又是幹話！　他求蘇貞昌：拜託換掉張景森

▲行政院政委張景森。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

針對越南旅客152人逃逸一事，主責新南向觀光政策的政委張景森27日以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題做解釋，對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直批，「這不是幹話、什麼才算幹話？」如果蘇貞昌上台組閣，「我誠摯地拜託，請第一個換掉張景森」。

近日蘇貞昌組閣的傳言四起，洪孟楷28日在臉書表示，若蘇貞昌真的上任，希望換掉張景森，「並非私怨，而是過去有太多令人惱怒的發言，不換掉他，再換一百個行政院長恐怕也是徒勞無功。」

洪孟楷說，張景森過去已經有很多爭議發言，這次再為152名越南客團卻逃跑只剩一人事件說出「吃燒餅哪有不掉芝麻」的辯解，言下之意這次事件只是芝麻綠豆小事，無需大驚小怪，然而152人跑走了151人，目前下落未明，「張政委，你這是整塊燒餅掉在地，手上只剩一粒芝麻呀！」

▲觀宏專案脫團案。（資料照／記者陳雕文翻攝）

洪孟楷表示，自己跟張景森完全不認識，也沒任何私怨，完全是就事論事；張過去曾說「百貨公司中午不營業以節省能源」、「夾腳拖列為台灣的正式服裝」、還曾想把國旅卡刷卡限額的八千元，用在配合國內觀光旅遊上，這些全都是政委亂放火、讓部會急滅火，「如今狂言再一樁，這不是幹話、什麼才算幹話？」

洪孟楷最後喊話蘇貞昌，「如果真能充分人士被授權，拜託！請換掉張景森，蔡英文政府已經火燒屁股，實在不需要再來個政委天天放火，這樣白目，只是對人民火上加油！」

▲張景森臉書力挺觀宏專案。（圖／翻攝自臉書）

張景森27日則在臉書以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題，反擊近日各界對觀宏專案的批評，他說陸客開放初期，逾期滯留人數曾高達千分之6，但這幾年來以觀宏專案入境的東南亞觀光客共有22萬6千人，違規人數只有414人，每千人違規人數1.8人，比吃燒餅掉的芝麻還少。

行政院長賴清德28日在年終記者會上指出，觀宏專案執行4年多，越南客共失聯500多位，這次一口氣失蹤152人，問題非常嚴重，被外界視為打臉張景森的言論。