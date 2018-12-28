　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「掉芝麻」又是幹話！　他求蘇貞昌：拜託換掉張景森

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院政委張景森。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政委張景森。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

針對越南旅客152人逃逸一事，主責新南向觀光政策的政委張景森27日以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題做解釋，對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直批，「這不是幹話、什麼才算幹話？」如果蘇貞昌上台組閣，「我誠摯地拜託，請第一個換掉張景森」。

近日蘇貞昌組閣的傳言四起，洪孟楷28日在臉書表示，若蘇貞昌真的上任，希望換掉張景森，「並非私怨，而是過去有太多令人惱怒的發言，不換掉他，再換一百個行政院長恐怕也是徒勞無功。

洪孟楷說，張景森過去已經有很多爭議發言，這次再為152名越南客團卻逃跑只剩一人事件說出「吃燒餅哪有不掉芝麻」的辯解，言下之意這次事件只是芝麻綠豆小事，無需大驚小怪，然而152人跑走了151人，目前下落未明，「張政委，你這是整塊燒餅掉在地，手上只剩一粒芝麻呀！」

▲▼觀宏專案脫團案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲觀宏專案脫團案。（資料照／記者陳雕文翻攝）

洪孟楷表示，自己跟張景森完全不認識，也沒任何私怨，完全是就事論事；張過去曾說「百貨公司中午不營業以節省能源」、「夾腳拖列為台灣的正式服裝」、還曾想把國旅卡刷卡限額的八千元，用在配合國內觀光旅遊上，這些全都是政委亂放火、讓部會急滅火，「如今狂言再一樁，這不是幹話、什麼才算幹話？」

洪孟楷最後喊話蘇貞昌，「如果真能充分人士被授權，拜託！請換掉張景森，蔡英文政府已經火燒屁股，實在不需要再來個政委天天放火，這樣白目，只是對人民火上加油！」

▲▼張景森臉書力挺觀宏專案。（圖／翻攝自臉書）

▲張景森臉書力挺觀宏專案。（圖／翻攝自臉書）

張景森27日則在臉書以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題，反擊近日各界對觀宏專案的批評，他說陸客開放初期，逾期滯留人數曾高達千分之6，但這幾年來以觀宏專案入境的東南亞觀光客共有22萬6千人，違規人數只有414人，每千人違規人數1.8人，比吃燒餅掉的芝麻還少。

行政院長賴清德28日在年終記者會上指出，觀宏專案執行4年多，越南客共失聯500多位，這次一口氣失蹤152人，問題非常嚴重，被外界視為打臉張景森的言論。

ET快訊
性侵建築系女學生2次！渣男還分屍亂丟　女友一旁全程看
為國家發展慰留賴清德！蔡英文：他是名好投手

關鍵字：張景森,洪孟楷,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌當行政院長時　陳水扁：2度入府要求換掉蔡英文

影／是否曾約詢蘇貞昌？　蔡英文露出神祕微笑默默離開

淡海輕軌不打烊！跨年夜通宵營運39.5小時

大巨蛋添變數！國父紀念館成市定古蹟　大巨蛋連通出口需送審

選舉遭酸「不是比看板」　何志偉：盼選舉回歸政見

為國家發展慰留賴清德！蔡英文：他是名好投手

施俊吉：明年加薪動力會「非常強大」

雙北共推「上下公車都刷卡」　最快明年7月上路

公車運價引入市場競標　柯文哲：我就少了議員的政治壓力

邱豐光陞任移民署長　徐國勇下午4:30親自監交布達

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

蘇貞昌當行政院長時　陳水扁：2度入府要求換掉蔡英文

影／是否曾約詢蘇貞昌？　蔡英文露出神祕微笑默默離開

淡海輕軌不打烊！跨年夜通宵營運39.5小時

大巨蛋添變數！國父紀念館成市定古蹟　大巨蛋連通出口需送審

選舉遭酸「不是比看板」　何志偉：盼選舉回歸政見

為國家發展慰留賴清德！蔡英文：他是名好投手

施俊吉：明年加薪動力會「非常強大」

雙北共推「上下公車都刷卡」　最快明年7月上路

公車運價引入市場競標　柯文哲：我就少了議員的政治壓力

邱豐光陞任移民署長　徐國勇下午4:30親自監交布達

搶先規劃2019兒童節連假 卡位日本櫻花季

赴大陸旅遊持續成長　五福「福迎新春」祭好禮

2018金質旅遊獎掛保證！朝聖北京、加拿大追極光必跟行程

如何消毒機艙座位？登機先擦酒精棉片30秒後才可觸摸

蘇貞昌當行政院長時　陳水扁：2度入府要求換掉蔡英文

HBL／巧固球轉籃球　陳珀瑞高三初嚐8強滋味

藝大、設計系「外套蓋頭+彆扭睡教室」引共鳴　淚喊：不敢沾床

少女不捨父親吸毒　當警面前交出吸食器

歐洲央行：2019年全球經濟將趨緩 物價上漲

聯華神通董座苗豐強辭任華邦電董事　焦佑鈞：感謝傳承

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

政治熱門新聞

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

柯P：以後拒絕回答有關王世堅的..

「做不好就殺你」　韓國瑜籲理性

李婉鈺護高志鵬：給他5千萬都不..

高層規劃林佳龍接國安會秘書長　..

童仲彥小編遭酸「裝清純」　阿童..

旅行團跑了152人　張景森：哪..

童仲彥召喚嫩妹小編　網友暴動

謝長廷盤點「5政績」　網友嘴翻

高嘉瑜加碼1萬張春聯秒殺　網友..

小英走向妥協極獨崩潰　網友鬥塔..

移民署長轉調　邱豐光內定接任

北市立委補選民調　藍營陳炳甫奪..

錢進來了！郭台銘送韓國瑜500..

更多熱門

相關新聞

「穿越時空」自打臉　蘇貞昌被嗆爆

前行政院長蘇貞長傳出將回鍋，接棒閣揆賴清德。不過，蘇貞昌3個月前接受媒體專訪時，曾稱「不會再入閣」，這次「穿越時空」自打臉，引發熱議，宅神朱學恒則酸，「反正也沒人了。」

蘇貞昌任閣揆　黃偉哲舉雙手贊成

高層規劃林佳龍接國安會秘書長　陳其邁政院秘書長

賴下蘇上？侯友宜妙答　蔡、賴、蘇都「新北市出來的人」

蘇貞昌接閣揆？游盈隆：一劑猛藥

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

女兒爆男師父「姦宿」女學生　目睹赤裸躺床

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法接受超速認定

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面