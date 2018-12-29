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「涉案候選人」當選率高達67%！網一看大驚：分贓政治

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▲▼時代力量18日舉行「全台縣市議員候選人涉案紀錄大公開」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量曾開記者會公布全台縣市議員候選人涉案紀錄。（圖／時代力量提供）

政治中心／綜合報導

時代力量在選前公布涉案縣市議員候選人，發現有170位候選人涉及貪汙、賄選等案，時代力量28日在臉書po出涉案議員候選人當選名單，發現當選率有67%，網友看了名單直言「分贓政治」。

時代力量表示，選前整理了縣市議員候選人及其樁腳，曾經涉及各類選舉舞弊、刑事案件及當選無效定讞的人數，（包含貪污、賄選、樁腳買票、酒駕、殺人、恐嚇取財等等各類型案件），「我們公布的170位候選人中，最終當選的有108位，當選率高達67%。」有9人選前已失去資格，不列入計算分母。

時代力量感嘆，「距離真正理想的地方政治，我們還有很長的路要走。」時代力量16位新科當選人終於正式成為議員，「我們終於有機會和過去嚴厲監督的對象，在同一個議事廳內為人民發聲。」

時代力量強調，議會透明是時代力量全體議員候選人的共同政見，「絕對會揭開議會的黑幕，讓陽光照進地方議會。」

網友表示，「選民素質低，台灣教育失敗」、 「該把前科列在選舉公報上？」、「還有被抓去關之後 兒子女兒出來選的」、「選賢與能根本是笑話」、「垃圾不分藍、綠！」、「分贓政治」、「聖人真難尋啊呵呵呵」、「移民了」、「有驚訝到」、「幫派政治」。

立委徐永明表示，相對時代力量的4成當選率，涉案候選人當選率竟高達67%，且藍綠提名皆有之，其實台灣最大黨是「黑勢力躲在兩大黨」吧，「如此高的當選率，也算是對台灣民主政治某種程度的嘲諷。」

▼時代力量公布涉案議員候選人選舉結果。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲▼時代力量公布涉案議員候選人。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲▼時代力量公布涉案議員候選人。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲▼時代力量公布涉案議員候選人。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲▼時代力量公布涉案議員候選人。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲▼時代力量公布涉案議員候選人。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲▼時代力量公布涉案議員候選人。（圖／翻攝時代力量臉書）

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關鍵字：2018大選,議員

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