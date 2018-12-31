「陸團一條龍」發大財？正反狂戰　蔣月惠：壓迫底層百姓生存權力

地方中心／屏東報導

計畫參選下屆屏東縣立委的縣議員蔣月惠28日下午在臉書痛罵「高雄市長韓國瑜阻上高捷來屏東」等話，31日前往節目錄影前又發文表示，單靠陸客團發大財「會壓迫底層百姓生存權力」，再度引來網路正反評價兩極的聲浪。

▲蔣月惠再度發文。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）



蔣月惠28日下午在臉書痛罵，「高雄市長韓國瑜阻上高捷來屏東，現在卻腦筋動到屏東機場，有中國人的思維，就是這麼自私；只許自己放火，不准他人點燈。韓粉灌爆我的臉書，這是台灣民主自由的現象嗎？」對此，許多網友紛紛跳出來力挺蔣月惠表示「蔣議員加油」、「議員加油，不要害怕這些惡勢力，支持你做對的事」。

而31日一早蔣月惠又在臉書寫道，「單靠大量一條龍，陸客團來發大財會破壞台灣當地生態與經濟系統市場機制，會壓迫底層百姓生存權力。」她認為，大陸來台旅遊早就有一條龍的模式，也就是說已經有相當關係的企業消費鏈進駐，到最後變成台灣人自己沒有賺到，可是破壞的成本卻都由台灣來承擔。

對此網友分成兩派留言「那妳有辦法讓高雄經濟起來喔？可笑」、「別搞對立，愛與包容妳懂嗎」、「蔣議員本就是爭議性高人物，不要用自已政冶立場去評論、一碼歸一碼」；也有另外一部分網友表示「支持蔣議員，無知韓粉幾年後一定崩潰」、「沒有錯！生意差時要自己趕快調整方向，如產業升級，依賴只有被淘汰的下場」。

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