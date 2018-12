Ingay Tali「阿美族語宣誓」就職無效？　法院：沒簽名要補

▲▼台南市眾位議員皆向主席台國旗宣誓,穎艾達利反其道,面向旁聽席的選民宣誓。(如圖示箭頭/穎艾達利臉書)

針對台南市原住民議員當選人「穎艾達利」(Ingay Tali)於12月25日以原住民語宣誓就職被認定就職無效,台南地院澄清說明,因當事人未在誓詞「簽名、蓋章」,不符合宣誓條例第7條之規定,依同條例第8條前段,視同未就職。

台南市議會12月25日上午舉行第3屆市議員宣誓就職儀式,其中台南市原住民議員當選人Ingay Tali被監誓人台南地院院長董武全宣布他宣誓就職無效,事後外傳係穎艾達利以原住民語宣誓才被認定無效,也引起議論。

台南地院12月27日上午發布澄清說明指出:

一、按直轄市議會議員應於就職時,依宣誓條例宣誓;誓詞應由宣誓人簽名蓋章後,送監誓人所屬機關存查;又不依宣誓條例之規定宣誓者,視同未就職。此為宣誓條例第2條第1款、第3條第1項、第7條、第8條前段所明定。

二、台南市原住民議員當選人Ingay Tali於12月25日宣誓就職之日,未在誓詞簽名蓋章,不符合宣誓條例第7條之規定,依同條例第8條前段,視同未就職。宣誓之監誓人台南地院院長董武全係以上開原因,認定Ingay Tali議員當選人未依法完成宣誓就職程序。外界指「議員以母語宣誓,竟遭判定就職無效」,實屬誤會,特予澄清。

另,直轄市議員因故未能於規定之日宣誓就職者,依宣誓條例第3條第2項規定,應另定日期舉行宣誓。

Ingay在12月25日宣誓就職日,在臉書寫下他的心情:

當選、宣誓就職的日子。



正如Ingay一再聲言:從參與原住民族社會運動,直到本次參選市議員,一貫秉持「以原為宗、莫忘初衷」的精神,以「原住民主體自主性」為核心價值,堅持「如何而可能」的入陣想望,承諾與臺南市族人共同打造友善的城市。Ingay的出發點是原住民主體自主性,Ingay宣誓的對象就是原住民族人,這是極其莊嚴慎重的宣誓,所以才以最崇敬的心情,穿戴上Fata'an的傳統族禮服,在觀禮的族人見證下,在此宣誓:



Miketon to sowal todong to nafaloco'an.

(我由心的發誓)

Dodo'en no mako ko rikec no mita a so'elinay a finacadan.

(遵守律法 效忠族人)

Kako'ay to paayaw'ay to demak no finawlan.

(代表族人作事)

Mo^celay ko faloco', o caay'ay ka'anof.

(正直不自私貪婪)

Caay kako pa'alofoay macuwacuwa a pida.

(不收入包包)

Paonol kako to rikec.

(使律法自由行使)

Caay pidodo kako to sowal no mako,

(若不遵守上述所言)

O mamatefoc kako saan kako.

(願接受最嚴厲懲罰)

Matini kako a miketon to sowal.

(我在這做如上宣誓)



從街頭走向議會體制,我們固然會面對不少磨難限制,如同原運路上那些挺過崎嶇坎坷的前輩先進一般。但是,請千萬不要忘了,一刻也不要忘了原住民主體自主的價值,一刻也不要忘了支持原住民族的獨立尊嚴、一刻也不要忘了力挺原住民族的價值與文化。

Ci Ingay Tali kako. Wawa no Pangcah.

我是Ingay Tali,我是阿美族的子孫。

請大家,與Ingay一起,跟我們一起,為原住民族共同的未來,奮進。

saan ko faloco' no mako.

Ingay Tali

2018.12.25.

台南市原住民議員當選人穎艾達利指出他當天係依他準備好的宣誓宣誓,而非依市議會所提供的宣誓稿宣誓,所以他宣誓自己的稿子,當然不會在沒宣誓的稿件上簽章。

