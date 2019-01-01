應召女的悲歌！男客五花大綁再用道具性虐　她下體撕裂爆血求救

▲性虐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄一名已婚司機日前約了應召女「花花」（化名），談妥價格、沐浴完畢後，司機突然將花花撲倒，並且拿出童軍繩把她五花大綁，還強灌浣腸劑、潤滑油，被害人若是掙扎，就會被賞耳光。事後花花下體撕裂滲血，痛苦地向友人求救。法官認為被害人同意性交易，但並不等於同意被性虐待，仍依性侵罪判刑4年6個月。

判決指出，潘姓司機在嫖客圈裡也算是 「老司機」，每隔2、3個月，就會在網路尋找應召女子，相約到汽車旅館性交易。2017年5月底，男透過LINE約出了花花，談好價格後就到摩鐵準備激戰，但花花壓根沒想到，這是場如此可怕的夢。

潘男友特殊性癖好，會自備假陽具、膠帶、童軍繩、浣腸劑、潤滑液等物品，但在未告知的情況下將花花撲倒，並開始「玩弄」下半身，讓她在痛苦與尖叫的狀況下性交，連拒絕的機會都沒有，場面怵目驚心。

事後花花找友人陪同驗傷，她為了討回公道，化名成別的小姐，釣出潘男再報警抓人。高雄地院審理時，潘男辯稱SM的行為等都在性交易的範圍。但法官認為潘男犯行明顯逾越社會上一般人對於所謂性交易內容之認知。

此外，潘男雖然已賠償花花30萬元達成和解，但合議庭仍依性侵罪判判他4年6個月，並扣下犯案假陽具。全案仍可上訴。