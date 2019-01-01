　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

應召女的悲歌！男客五花大綁再用道具性虐　她下體撕裂爆血求救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性虐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲性虐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄一名已婚司機日前約了應召女「花花」（化名），談妥價格、沐浴完畢後，司機突然將花花撲倒，並且拿出童軍繩把她五花大綁，還強灌浣腸劑、潤滑油，被害人若是掙扎，就會被賞耳光。事後花花下體撕裂滲血，痛苦地向友人求救。法官認為被害人同意性交易，但並不等於同意被性虐待，仍依性侵罪判刑4年6個月。

判決指出，潘姓司機在嫖客圈裡也算是 「老司機」，每隔2、3個月，就會在網路尋找應召女子，相約到汽車旅館性交易。2017年5月底，男透過LINE約出了花花，談好價格後就到摩鐵準備激戰，但花花壓根沒想到，這是場如此可怕的夢。

潘男友特殊性癖好，會自備假陽具、膠帶、童軍繩、浣腸劑、潤滑液等物品，但在未告知的情況下將花花撲倒，並開始「玩弄」下半身，讓她在痛苦與尖叫的狀況下性交，連拒絕的機會都沒有，場面怵目驚心。

事後花花找友人陪同驗傷，她為了討回公道，化名成別的小姐，釣出潘男再報警抓人。高雄地院審理時，潘男辯稱SM的行為等都在性交易的範圍。但法官認為潘男犯行明顯逾越社會上一般人對於所謂性交易內容之認知。

此外，潘男雖然已賠償花花30萬元達成和解，但合議庭仍依性侵罪判判他4年6個月，並扣下犯案假陽具。全案仍可上訴。

ET快訊
日混血辣模嫁給「台灣千億富二代」！曬巨無霸鑽戒
延禧攻略跨年「集體假唱」　網怒：放下麥克風還有歌聲

關鍵字：應召女,男客,下體,撕裂,性虐

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

狂揍10下！女友「鼻血狂噴」顱內出血　健身教練怒：她先丟熱咖啡

主廚搶銀行「消失的10萬」找到了　貨車司機撿走畫面曝光

獨／吃雞肉飯沒位子竟報案「有糾紛」　警怒：奧客無極限

「去年台灣人很阿雜」　韓國瑜元旦致詞「國泰民安靠自己」

馬英九台南大聲唱國歌　96歲眷村媽媽喊謝龍介：馬總統好

女三寶急左轉害騎士「犁田」　肇逃瞎辯：以為沒撞到

戶政人員通知當爸了！生父欄請來填寫　真相曝光他氣炸怒告

桃市63席第一高票美女議員　71萬補助款全捐社福團體

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

女三寶急左轉害騎士「犁田」　肇逃瞎辯：以為沒撞到

戶政人員通知當爸了！生父欄請來填寫　真相曝光他氣炸怒告

桃市63席第一高票美女議員　71萬補助款全捐社福團體

這怨氣好深！女到網美景點拍照竟是這種效果　男友罰跪網友笑翻

越南落跑團找回24人　續追人蛇集團接應車輛

屏檢對5縣議員、19鄉鎮長與市民代表、6村里長提當選無效之訴

女友跨年身邊另有他！醋男揪眾討面子　反被亂刀狠砍2人重傷

疑爭風吃醋！陽明山爆衝突　多人互砍2人全身血送醫

元旦惡火奪命！雲林斗南民宅火警　女屋主被燒成焦屍

養女兒3年「越大越像小王」！驗DNA驚戴綠帽　妻：原來不是你的

服務處變陸客「朝聖」景點　王世堅：歡迎！但要小心...

貝克漢指名！傢俱台商靠客製化收服美國客 三年毛利率衝上40％

Melody 39歲長這樣「認不出」！　一出聲網友才驚：這口音是她

女三寶急左轉害騎士「犁田」　肇逃瞎辯：以為沒撞到

首爾汗蒸幕附兒童遊戲區、戶外泡腳池　晚上六點進場更便宜

小時候有過敏 長大自然好嗎？

元旦首場　台南市巨人盃國際青少年棒賽開幕

手麻狂尖叫！男病患鬼打牆式抱怨　女護理師「一段理性勸導」霸氣擊落

迪羅臣4日首度迎戰暴龍　艾德里奇：想邊吃爆米花邊看

中職／兄弟洋將底定、富邦差一人　統一、桃猿還在簽

小S「麥克風忘了關」　懷孕對話全外流

社會熱門新聞

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺..

快訊／汐止夫妻爆口角！婦墜35..

純情男帶酒女出場嘿咻　爽完遭黑..

正妹黨工控綠營前輩舌吻、揉胸加..

5少遊碧潭「3人擠天鵝船」翻覆..

重機天堂元旦就奪命！　騎士過彎..

長庚接駁車司機跳匝道亡　女友態..

打爆運將眼球！大樹林囝仔被起訴

被熟女姐姐榨汁！小鮮肉：她太厲..

長庚接駁車司機跳匝道亡　乘客：..

救護車送孕婦急救　小客車擋路死..

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

更多熱門

相關新聞

派遣清潔婦兼情色仲介　打掃時間全套交易

台北市一曾姓婦人擔任派遣清潔婦，卻趁接獲任務前往一按摩會館打掃時，聯繫應召女與男客在包廂裡翻雲覆雨，「全套」交易費用2100元還沒拿到，便被上門臨檢的員警逮個正著。台北地方法院依圖利容留性交罪，判決曾婦2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年但須繳交公庫3萬元。

嬤下體血流2週沒好「都老公害的」

持刀逼女無套騎乘　白嫖男二審判刑

強摸女員工下體　偷走「原味內褲」噁作紀念

發出交歡呻吟趕嬰靈　住持摸信徒下體1分鐘

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

孫安佐超強潛能又+1！靠這個收服獄友…PTT蓋2千樓讚爆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

KAI撞見JENNIE與MINO對視！

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

Kai開車夜會Jennie！　YG說話了

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面