持刀逼應召女無套騎乘　白嫖男辯「女上男下不算強迫」

▲欲白嫖最後卻性侵的謝姓男子。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市謝姓男子試圖白嫖，找了應召女到旅館性交易，卻露出背包中的刀柄恫嚇女子性交，謝男不但拒戴保險套，還要求女子「像男女朋友一樣的做」。女子遭侵犯後提告，謝男還辯稱「女上男下不算強迫」，謝男甚至還在高院開庭時試圖落跑，但被逮回。高院二審25日仍將他重判7年半。可上訴。

判決指出，25歲的謝男在今年2月20日，試圖白嫖。他明知身上沒有現金，但仍透過應召站以9000元的代價，找了應召女到新莊區某旅館性交易。女方到房間後，要求付錢才做，謝男稱到樓下提款，但回來後仍說沒錢。女方轉頭就走，但謝男竟亮出背包內水果刀的刀柄，恫嚇女方，不顧女方哭泣求情，仍命令女方脫去衣物，性侵得逞。應召站察覺有異，請旅館櫃檯人員前往敲門，女方趁隙逃逸，並報警逮捕謝男。謝男被依照「加重強制性交罪」提起公訴。

一審法院審理時，謝男否認犯罪，辯稱「女上男下，我不覺得這算是強制，當時並沒有強迫她一定要在上，她都沒有反抗，就直接坐上來。」一審法院仍定有罪，重判7年6月。

案經上訴，高等法院二審審理期間，謝男某次庭訊結束後還押，在走回囚車的路上，突然撞倒法警往高檢署方向逃逸，法警隨即高呼支援，十多名法警衝出圍捕謝男。謝男闖進高檢署總務課庫房躲藏，但隨後被法警揪出，帶回囚車。謝男遭逮後，還對法警大吐苦水，辯說：「我是好人！」

二審於25日宣判，合議庭法官仍認定他有罪，考量他犯後造成被害人身心受創，又飾詞狡辯，未賠償被害人，因此高院駁回上訴，仍判他有期徒刑7年6月。可上訴。

