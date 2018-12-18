耳邊發出「交歡呻吟」趕走嬰靈！　住持神壇前摸信徒下體1分鐘

▲住持居然以制煞為藉口猥褻女信徒。示意圖與本案無關。（圖／取自pixabay）



地方中心／台中報導

台中一名婦人阿蘭（化名）因諸事不順利，透過朋友介紹到黃姓住持的宮廟問事，沒想到對方居然假借嬰靈纏身，需要進行制煞儀式撫摸下體。一審台中地院認為，黃男犯罪手段惡劣，依強制猥褻罪將他判刑1年2月；黃男不服上訴。台中高分院法官見解與一審相同，因此駁回，全案還可上訴。

判決書指出，全盲的黃男以受信徒問事和為信徒做法事來收取香油錢為業，並對前來問事的阿蘭稱「兒子的狀況都是妳引起的，屬於嬰靈纏身，如果不好好處理全家都會有事，包含你的靈魂也是」。恰巧阿蘭在年輕時真的拿掉過小孩，因此在擲杯完後就趕緊進行制煞儀式。

黃男支開其他信眾後，就把鐵門關上，跨身到阿蘭身體右側，將右手放在她的腹部、順勢往下體摸去，時間長達一分鐘以上，期間還將嘴巴靠近對方耳邊發出男女性愛交歡的呻吟，最後還特別交代「不可以對外說，這件事情到此為止」。事後阿蘭不甘受辱，提出告訴。

「嬰靈纏身」治煞 公廟住持猥褻女信徒判刑



黃男辯稱，天生全盲，對自己而言手、腳、陰部，均屬身體一部分，並無滿足性慾的可能。他強調，整個過程都是不小心的，並提出5萬元和解，但遭對方拒絕。

一審法官認為，黃男生理上雖為全盲，但對於性欲的滿足不會不會因為受視力缺陷而有影響，因此不採信，依強制猥褻罪將他判刑1年2月；黃男不服上訴。二審台中高分院法官見解與一審相同，認為滿足性慾事實明確，因此予以駁回，全案仍可上訴。

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