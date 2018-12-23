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強摸女員工下體！偷走「原味內褲」噁作紀念　色老闆：還妳花蕾絲的

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釜山高中狼師性侵女學生至懷孕（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲老闆對行政助理頗有好感，居然強脫內褲、摸下體。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

突發中心／台北報導

台北一名莊姓老闆對從事行政客服的小惠（化名）非常有好感，居然趁獨處時搓揉對方胸部，甚至強脫小惠內褲帶回家，還噁稱「可以當作紀念嗎」。高等法院審理後，依強制性交未遂判莊男2年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，莊姓老闆多次向小惠表達好感，但對方基於勞雇關係不便斷然拒絕、僅委婉推託，沒想到仍無法阻止他追求的心。莊男2016年5月15日見小惠獨自加班，居然從後方緊抱她，無視對方喝斥「走開、不要碰我」，仍強拉至桌邊親吻、抓胸部，甚至以手撫摸下體，直到雜物掉落發生大聲響才停手。

小惠哭訴，「他後來把我的內褲帶回家裡了，還拿出一件新的桃紅花蕾絲內褲給我，我覺得屈辱噁心，沒有辦法接受穿他買的內褲，堅持請他回去拿回我的內褲。」沒想到莊男居然還大言不慚反問「我可以當作紀念嗎」。

內褲,私密處,小褲褲,下體（圖／達志／示意圖）

高等法院審理後，認為莊男無視小惠明確拒絕做出強暴行為，造成對方心理恐懼、傷害，甚至之後還杜撰雙方為男女朋友關係，足見態度不可取，且雙方也未達成和解，因此依強制性交未遂判他2年有期徒刑，全案仍可上訴。

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關鍵字：老闆,內褲,胸部,下體

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