養女兒3年「越大越像小王」！驗DNA驚戴綠帽　妻：原來不是你的

▲阿凱最後驗DNA發現被戴綠帽。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



突發中心／新北報導

新北阿凱（化名）指控陳姓妻子婚後經常外宿，不照顧女兒，且女兒越長越大，卻與自己長得不像驚覺有異，立即去驗DNA，結果出爐小孩果然不是他的，怒提離婚、求償撫養費。新北地院審理後，判陳女須賠償20萬9千元的撫養費，全案可上訴。

根據《自由時報》報導，陳夫指控婚後2人常吵架，妻子動輒離家出走棄小孩於不顧，因此平日都是他跟母親照顧女兒，但女兒3歲多時，發現女兒與他越長越不像，毛髮與女兒唾液拿去驗DNA，才發現女兒不是他親生的。

阿凱因此依主計處公佈「平均每人月消費支出」作為計算基準，向陳女求償88萬餘元撫養金及50萬元精神慰撫金。對此陳女喊冤，小孩的尿布等等生活用品都是自己買的，且她也是對方拿出DNA報告才知道小孩身世，並沒有故意欺瞞，對於孩子不是阿凱的感到意外。

法官審理後認為，女童由奶奶在家看顧，因此以支出較低六成數額來計算，另外因沒有證據證明陳女知情孩子的身世，精神撫慰金部分予以駁回，最後判陳女須賠償阿凱20萬9千餘元的撫養費，全案可上訴。

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