拉扯2次攔不住！司機急墜20m匝道　女友目睹死亡過程雨中痛哭

突發中心／台北報導

台北一名張姓長庚接駁車司機於2018跨年夜行經北二高南下匝道，縱身往匝道跳下慘死，把車上8名乘客全嚇壞；就有乘客指出當時司機與陳姓女友在吵架，可能因為這樣才會負氣跳下。對此陳女表示，男友最近心情不好、壓力大，常有輕生念頭，拉了2次還是攔不住他。

▲女友在家屬陪同下快閃離開。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



基隆市消防局指出，由於事發當地匝道與平面道路高度落差相當大，大概有20公尺，因此司機墜地後傷勢相當嚴重，當救護人員趕抵現場時已經沒有呼吸心跳，經送往長庚醫院搶救後仍宣告不治。

警方調查，張男之前就透露輕生念頭，家屬一直跟他溝通都沒有效果，很害怕發生事情才會請女友陪伴上班，不過卻在行經下北二高南下的匝道0.2公里處，突然想不開，回轉急轉彎，把車停在路旁就往下跳。

▲長庚接駁車司機跳匝道身亡。



陳女向員警哽咽表示，自己不是長庚的員工，當時見男友開車上高速公路就有勸阻，下車第一次有拉住他，但第2次就被推開倒地，結果人就在眼前爬過欄杆跳下去。她強調沒有吵架，只是男友近日心情不好，有憂鬱傾向；詳細死因仍有待調查釐清，至於出事的小巴要等相驗完確認沒有問題後才會發還給交通公司。

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