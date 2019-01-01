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社會 社會焦點 保障人權

跟酒店妹在床上喘…純情男事後竟狂噴25萬還要坐牢　警方上銬讓他淚崩

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▲吳男第一次去夜店就把小姐帶出場，結果下場超慘。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）

▲吳男第一次去酒店就把小姐帶出場，結果下場超慘。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）

社會中心／台南報導

也太慘了吧…台南一名菜販在18歲時在朋友的慫恿下，去酒店「探險」，體驗夜生活，遇到外型姣好的酒店女子「花花」（化名），讓他小鹿亂撞，花了２萬多元買到花花下班，再帶她出場續攤唱歌，接著到旅館激戰到氣喘吁吁，原以為爽完沒事的男子，離開旅館時卻被一群黑衣人圍住，稱他性侵小姐必須負責，他不知如何是好，想花錢消災，噴了25萬還是被告，兩年後的今天還被法官判有期徒刑3年6個月。

根據《自由時報》報導，吳男說當時與花花在旅館交歡到內射，拿了8000元給花花，前後加鎖台費就花了2萬多元，在2人整理完後，還擔心剛剛內射，要不要多付錢，但對方稱沒關係自己會處理，隨即離開旅館。

未料剛打開門時，吳男就被黑衣人包圍，而花花的經紀人馬上跳出來指控他性侵，開口要了150萬和解。吳男只籌得出25萬元，雖對方收下了但之後仍告他性侵，讓他事後在法庭上猛稱遭「設計」、「被性侵」，不過都沒有被法官採信。

二審台南高分院審理後，依法判吳男3年6個月有期徒刑確定，但由於他未到案執行遭通緝，直到近日才被警方逮到，吳被上銬時還淚崩，並向警方大吐苦水，稱小姐完全沒拒絕他的邀約，下班就跟著他出去，現在回想起來，覺得自己傻傻落入圈套。

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關鍵字：酒店,陷阱,純情,賣菜郎,菜販

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