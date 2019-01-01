「哪來兩岸一家親」暗酸柯P？　蔡英文：過度解讀！講話對象是對岸

▲蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文隨後在總統府發表新年談話，談及對岸隱匿豬瘟疫情，疫情沒有合作哪來兩岸一家親？被認為是暗酸台北市長柯文哲。對此，蔡英文中午跟媒體茶會時直呼，這是過度解讀她講話的對象是對岸。

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」時，針對兩岸關係，強調九合一大選結果，不代表台灣基層想要放棄主權，不代表民眾要在主權性上做出退讓，甚至批評中國大陸政府並未在豬瘟疫情上即時通報，「疫情防治沒有辦法合作，哪來兩岸一家親」。

柯文哲在出席花博園區參加元旦健走活動時說，「這我以前講過，好像九二共識、兩岸一家親在台灣都被標籤化，沒什麼都要拿出來講一講，彼此有善意比較重要，大家心裡都有芥蒂，講什麼也沒有用。」

由於蔡英文談及「兩岸一家親」被認為是在暗酸柯文哲，她中午跟媒體茶會時表示，這是過度解讀，講話的對象是對岸；此時記者追問，「柯文哲說要有善意」，她反問，「他什麼時候說這句話？」

蔡英文接著解釋，她的善意，就是雙方可以務實的來合作，誠實面對共同面對的問題，可以把它說成是善意，也可以說成是一個作為政府，一個負責任政府應該要做的事情。