　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「哪來兩岸一家親」暗酸柯P？　蔡英文：過度解讀！講話對象是對岸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

▲蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文隨後在總統府發表新年談話，談及對岸隱匿豬瘟疫情，疫情沒有合作哪來兩岸一家親？被認為是暗酸台北市長柯文哲。對此，蔡英文中午跟媒體茶會時直呼，這是過度解讀她講話的對象是對岸。

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」時，針對兩岸關係，強調九合一大選結果，不代表台灣基層想要放棄主權，不代表民眾要在主權性上做出退讓，甚至批評中國大陸政府並未在豬瘟疫情上即時通報，「疫情防治沒有辦法合作，哪來兩岸一家親」。

柯文哲在出席花博園區參加元旦健走活動時說，「這我以前講過，好像九二共識、兩岸一家親在台灣都被標籤化，沒什麼都要拿出來講一講，彼此有善意比較重要，大家心裡都有芥蒂，講什麼也沒有用。」

由於蔡英文談及「兩岸一家親」被認為是在暗酸柯文哲，她中午跟媒體茶會時表示，這是過度解讀，講話的對象是對岸；此時記者追問，「柯文哲說要有善意」，她反問，「他什麼時候說這句話？」

蔡英文接著解釋，她的善意，就是雙方可以務實的來合作，誠實面對共同面對的問題，可以把它說成是善意，也可以說成是一個作為政府，一個負責任政府應該要做的事情。

ET快訊
陸第一百貨王府井集團　董事長劉毅心肌梗塞離世享年58歲
金宇彬抗癌結束放閃！申敏兒緊勾他澳洲跨年
2019元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣再濕冷3天

關鍵字：蔡英文,柯文哲,中國大陸,兩岸一家親,總統

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪孟楷選立委喊世代交替　吳育昇：比他老就要被交替？

「反國民黨＝投民進黨？想得美」林淑芬5年前舊文　被網友讚先知

蔡英文提4必要3防護　蔡正元：搞不清楚人民要什麼

朱立倫新年第一餐「燒餅+油條+豆漿」　網大讚親民：未來總統好！

影／F-16戰機七星潭衝場迎曙光！「空中視角」震撼曝光

如果韓國瑜邀搭愛情摩天輪？　蔡英文：還沒有具體想像

「哪來兩岸一家親」暗酸柯P？　蔡英文：過度解讀！講話對象是對岸

蔡英文拋「4個必須」侯友宜：兩岸交流像人與人之間　信任很重要

台中喜迎新／元旦升旗與市民同站　盧秀燕：國歌唱好唱滿

蔡英文提兩岸「四個必須」　國民黨：怪東怪西怪中共

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

洪孟楷選立委喊世代交替　吳育昇：比他老就要被交替？

「反國民黨＝投民進黨？想得美」林淑芬5年前舊文　被網友讚先知

蔡英文提4必要3防護　蔡正元：搞不清楚人民要什麼

朱立倫新年第一餐「燒餅+油條+豆漿」　網大讚親民：未來總統好！

影／F-16戰機七星潭衝場迎曙光！「空中視角」震撼曝光

如果韓國瑜邀搭愛情摩天輪？　蔡英文：還沒有具體想像

「哪來兩岸一家親」暗酸柯P？　蔡英文：過度解讀！講話對象是對岸

蔡英文拋「4個必須」侯友宜：兩岸交流像人與人之間　信任很重要

台中喜迎新／元旦升旗與市民同站　盧秀燕：國歌唱好唱滿

蔡英文提兩岸「四個必須」　國民黨：怪東怪西怪中共

跨年夜惡煞瘋狂掃射！　彰化秀水當舖及2豪宅挨轟50槍

天冷看狗縮一團心疼想抱…牠秒跨爸身上睡死　媽傻眼罵：臭三八

古坑打卡點升級2.0版本！「米奇、時鐘、湖中船」首亮相

最後的平成新年日出！日班機飛5000米高空盤旋　迎2019首道曙光

跨年人性挑戰！蒙面師前夕淨象山「亂丟垃圾會傳染」　元旦一早又兩大袋

頂著刺骨寒風　岸巡11大隊強化查緝非洲豬瘟入境

天然氣跟桶裝瓦斯有差異　天冷用氣要注意

KAI和Jennie只是開頭？　網瘋傳：D社還有4對情侶要爆！

野生炎亞綸現身故宮引騷動！　粉絲0距離緊跟2hr..他親管秩序

洪孟楷選立委喊世代交替　吳育昇：比他老就要被交替？

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

邰智源打電競被罵翻　「你罵我我..

謝和弦喊「我是台灣人」被卡　柯..

快訊／總統府前升旗唱完國歌！黃..

蔡英文嗆聲「兩岸一家親」　柯文..

跨年晚會人數80萬？韓國瑜：大..

「新台灣人」吳鳳、Q.戴維斯領..

不甩蔡英文！國民黨自辦元旦升旗

賴清德娶媳婦　「小倆口熱舞進場..

海放馬英九　他列蔡英文5大政績

影／蔡英文斥大陸：防疫無法合作..

蔡英文兩岸關係提：四個必須、三..

韓國瑜反嗆辜含金湯匙：令人看不..

韓國瑜首次元旦升旗典禮　參加迎..

邰智源打電競　徐巧芯：算陳思宇..

更多熱門

相關新聞

蔡英文拋「4個必須」侯友宜：兩岸交流像人與人間　信任很重要

總統蔡英文上午在元旦文吿中提到「四個必須三個防護網」，其中一項提到在「政府」或「政府授權」的機構才能跟對岸對談。對此，新北市長侯友宜回應，兩岸之間交流，就像是人跟人之間的信任是很重要的，信任基礎要建立在多交往、多溝通。

國民黨談蔡英文元旦談話：怪東怪西怪中共

路透：蔡英文告訴中國須用和平解決分歧

柯爸柯媽北上站台　柯媽大讚陳思宇：揪古錐！實實在在腳踏實地

劉結一列工作成果　籲台把握機遇

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

孫安佐超強潛能又+1！靠這個收服獄友…PTT蓋2千樓讚爆

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

KAI撞見JENNIE與MINO對視！

Kai開車夜會Jennie！　YG說話了

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面