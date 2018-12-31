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社會 社會焦點 保障人權

彰化「兇猛3天王」武士刀尋仇！茶髮女友目睹他被2刀刺死　嚇呆站旁

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社會中心／彰化報導

彰化發生一起凶殺命案，31歲江姓男子開車載著女友，停在和美一間超商等人，突然一輛轎車急駛橫停，3名20多歲的年輕人，手持武士刀、安全帽一下車就朝他圍毆、猛刺，一路狂打到對面咖啡店外，江男腹部被小武士刀刺了2刀，當場臥倒路邊，送醫傷重不治，女友在旁眼睜睜看著救護人員施時CPR搶救，驚慌失措。

彰化警消29日深夜接獲報案，和美鹿和路85度C外有民眾遭砍，趕到場時江男已經倒臥在車旁，一動也不動，身旁的女朋友滿臉焦急，轉述說看到「有一台車下來，一群人毆打她男朋友。」救護人員發現他右側腹部有2道刀傷，已無生命跡象，一下車立即施予CPR，緊急送往彰基搶救，仍因傷重宣告不治，女友在旁目睹行凶過程，眼看著救護人員施救，嚇得愣在原地，手足無措。

▲▼彰化「兇猛3天王」武士刀尋仇！茶髮女友目睹他被2刀刺死　嚇呆站旁。（圖／東森新聞）

▲彰化發生兇殺案。（圖／記者陳玉翻攝）

▲彰化武士刀凶案，3彪漢當街尋仇追殺。（圖／東森新聞、記者陳玉翻攝）

警方調查，江男當晚和人約在和美85度C外，提前載著女友到場，停在對面超商旁下車等候，不料此時，林男等人開車急駛而至，車上兇猛的24歲曾男、23歲江男、26歲尤男分持武士刀、安全帽和赤手空拳將他包圍，猛烈狂刺、痛毆，一路追殺到對面的咖啡店，直到被害人倒地。

調閱路口監視器發現，江男原本站在他自己的車子旁邊，突然遭3名彪漢持武士刀追殺，他們相當囂張均未蒙面，停留僅2分鐘，當街砍死人後拿走刀鞘、將刀丟在現場，從容離開。警方事後以車追人，隔天凌晨便將他們帶回，3男一副無所謂，還嗆聲說「不過就是有糾紛、傷害罪，和解而已，這又沒有什麼」，認為只是一般的傷害案，不知道傷者已經死亡。

據了解，雙方熟識，相約在咖啡店「喬事情」，都是無業，死者和曾男都有毒品前科，平時疑似當藥頭販售毒品，但涉案人對案情避重就輕、供詞不一，不排除金錢或毒品黑吃黑引發殺機，死者女友受訪時也不願多談。

▼當街圍毆砍死人，3彪漢丟刀離開。

▲彰化發生兇殺案。（圖／記者陳玉翻攝）

▲彰化發生兇殺案。（圖／記者陳玉翻攝）

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關鍵字：彰化,武士刀,女友,和美,安全帽,咖啡店

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