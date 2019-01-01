影／蔡英文新年談話：兩岸關係提「四個必須、三道防護」

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」時，針對兩岸關係，提出「四個必須、三道防護」，分別是：必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

蔡英文在談話中提到兩岸關係時坦言，九合一大選，是對執政者一個最嚴肅的檢驗，但是必須強調，這場選舉的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓。

▲蔡英文2019新年談話。（圖／記者周書羽攝，下同）



蔡英文表示，我們不反對兩岸正常互動，我們更不反對兩岸之間的城市交流，不過兩岸之間的交流要健康、要正常，不能靠模糊的政治前提，或是強迫就範的通關密語，「兩岸之間真正需要的是務實理解雙方在價值信仰、生活方式、跟政治制度的根本差異。」

「在這裡，我要呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實。」蔡英文強調，必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，「這『四個必須』，才是兩岸關係是否能夠正向發展的關鍵基礎。」

蔡英文表示，在兩岸間能夠建立可長可久的關係之前，必須要誠實面對，我們所面臨的國家安全的威脅和風險。尤其是中國試圖利用民主體制的開放和自由，來介入台灣內部的政治和社會發展，這已經是此刻台灣最大的挑戰。

「為了守護台灣的安全，我們會為兩岸交流建立三道防護網。」蔡英文指出，第一道，是民生安全防護網，在最近非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣，「一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更重要的，會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。我們是不樂見這種情況發生。」

「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」蔡英文表示，與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作，「防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。我要再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，我也要再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。」

在第二道防護網方面，蔡英文提出「資訊安全的防護網」，除了國防戰力的持續提升之外，國家安全的範圍更應該擴及資訊戰，「民主是可以被操弄的，這也是全世界民主國家最近意識到的問題。」

蔡英文表示，在台灣，包括來自對岸的假訊息，已經泛濫到人心浮動的程度，她已經請行政院針對假訊息氾濫的問題，提出具體對策。「另外，中國相關企業所引發的資通安全爭議，已經引起國際注意，我也要求國安單位重視並釐清相關問題，要確保關鍵基礎設施的資通訊安全，不能有任何漏洞。」

蔡英文提出第三道防護網，「強化兩岸互動中的民主防護網」，強調在兩岸之間的政治議題，不應該是以片面主張來強迫我方接受；兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民參與和監督。

蔡英文表示，已經請國安機關研議，對於兩岸互動中，可能影響主權的議題，強化民主監督機制，透過法治面的作為，為台灣建立一道堅實的民主防護網。