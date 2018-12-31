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高雄瘋跨年／詹雅雯不來仍有小幸運　韓國瑜合體神秘嘉賓唱《祈禱》

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▲高雄夢時代跨年將有市長韓國瑜夫妻合唱 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄夢時代跨年將有市長韓國瑜夫妻合唱 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市夢時代跨年演唱會在倒數時刻，將會有韓國瑜市長來到現場跟群眾一起歡樂跨年，但是原本邀請演唱來賓當中有藝人詹雅雯，不過後來因為歌單喬不攏，所以取消。但是這場跨年還是有小幸運亮點，就是韓國瑜將在繼選前之夜合體老婆李佳芬一起唱歌。

韓國瑜市長將會在晚間十一點五十分左右抵達夢時代舞台，到時候會跟夫人李佳芬一起上台，據了解他們兩人將會一同演唱《祈禱》以及《月亮代表我的心》兩首歌曲。也算是這場跨年演唱會當中的小幸運亮點，畢竟這場跨年演唱會，高雄市政府想盡辦法，要呈現驚喜給所有的高雄市民，先是邀請了藝人詹雅雯要來演唱《今年一定會好過》跟《深情海岸》，可惜雙方歌單喬不攏，只好作罷。

▲韓國瑜夫妻送走夕陽後，將一同出席跨年演唱會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜夫妻送走夕陽後，將一同出席跨年演唱會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

後來又透過主辦單位，連續邀請了競選對手陳其邁要來一同跨年，不過陳其邁以歌聲跟台北市長柯文哲一樣，婉拒出席夢時代跨年演唱會。高雄市政府分別邀請詹雅雯以及陳其邁就是要展現高雄價值「愛與包容」，不過兩人不出席，現在「愛與包容」將由韓國瑜市長跟夫人李佳芬透過歌聲來傳達給高雄市民。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,跨年,夢時代,李佳芬,祈禱,月亮代表我的心

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