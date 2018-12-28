▲花蓮早產兒從花蓮慈濟醫院轉送台大醫院，167公里路程只花了2.5小時。（圖／記者范綱儀攝）

生活中心／綜合報導

花蓮1名出生早產、僅860克的邱姓男嬰因壞死性腸炎情況危急，透過媽媽在臉書PO文後，國道警也幫忙開路，帶著救護車狂飆167公里在直衝台大醫院，原本3小時的路程，也縮短至2.5小時，大力搶救了男嬰的生命，母親邱小姐也感動道謝，開路影片曝光後，網友也紛紛感嘆，「網路的力量真是強大」，也有不少人為國道警察「主動聯繫」點讚。

該名男嬰因6個月就早產，先在花蓮門諾醫院保溫箱住了50多天，不料又罹患壞死性腸炎情況危急，只能夠靠氧氣來支撐，狀況不太樂觀，先轉診到花蓮慈濟醫院，因疾病複雜，再於27日轉診至台大醫院，最後在網路分享與車輛禮讓下順利抵達。

▲花蓮早產兒急奔台大167公里紅斑馬護送。（圖／記者范綱儀攝）

邱母27日在臉書PO文，表示小孩要轉診至台大醫院，因病況複雜需要用氧氣，在跟時間賽跑，拜託大家禮讓，獲得不少網友轉發，國道警察也立即私訊，「請問您需要協助嗎？」順利抵達台大醫院時，邱母也感動的直說，「網路上開道是大家分享的，謝謝大家幫忙。」男嬰抵達醫院後，她也於下午4時30分在家屬的陪同下進入急診探視，情緒尚未平復。

壞死性腸炎有多可怕？台大醫院小兒部新生嬰兒科主治醫師周弘傑指出，壞死性腸炎「是新生兒醫師很不希望遇到的問題」，有9成都發生在早產兒上，「週數越小、體重越輕」越容易發生，不僅會有肚子脹大、血便等情形，嚴重還會伴隨腸子破掉，呼吸狀況也會受影響，因此死亡率很高，預後也不是很好。

▲紅斑馬開道！花蓮早產嬰2.5hr到台大，「主動聯繫」網點讚。（圖／記者陳德豐翻攝）

男嬰27日中午12時從花蓮慈濟醫院出發，下午2時32分就抵達台大醫院，開路的紅斑馬與救護車功不可沒。救護車駕駛陳筱涵受訪時坦言，車速最快飆到160公里，「沿路壓力很大，因為小朋友很小，很怕轉彎處會晃到他。」提到男嬰母親，她也心疼的說「媽媽擔心小孩，原本情緒比較不穩，但看到大家都有在讓道，她情緒也漸漸沒麼激動。」

「國道公路警察局」也於27日晚間PO出行車記錄器，寫到「感激上天讓我們身為警察，有很多機會可以幫助別人。一個心急如焚的媽媽、一個860公克的早產寶寶，我們感同身受；一路鳴笛加速，不敢耽擱一分一秒」，並感謝支持的網友及讓到的用路人，「幫助需要的人讓社會更溫暖」並將開到畫面公布。

▲國道警開路曝光！早產嬰努力撐到台大「母淚崩謝網友」進急診室看兒。（圖／記者陳豐德翻攝）

網友看完也紛紛留言，「辛苦了～謝謝你們」、「好感動，紅斑馬辛苦了，有你真好」、「祝小寶寶平安健康長大^ _ ^」、「我真的感動了。辛苦你們了，也祝寶寶一切順利」、「光這個主動聯繫，就值得讚許了！加油，紅斑馬」、「只是一個行車記錄器影片而已！我怎麼眼睛酸酸的」。