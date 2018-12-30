恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞死20歲軍人　路人看他吐血「呼吸消失」

社會中心／台東報導

台東市發生一起驚悚死亡車禍，79歲賴姓駕駛30日下午開著廂型車南下，行經臨海路（台11線）時，疑似超車不當，擦撞前車飛越中央分隔島，翻2圈到對向，恐怖3秒內撞飛20歲杜姓騎士，當場失去生命跡象。警方表示，杜男為現役軍人，當時正準備返回花蓮營區，遭受強力撞擊，送醫後仍傷重不治。

台東分局表示，30日下午3時許接獲通報，臨海路、寶桑路口發生重大車禍，警消到場時，發現有一名年輕騎士被壓在機車下，已經沒有呼吸心跳，廂型車駕駛經路人搶救脫困，全身多處擦傷，但意識清醒，2人皆送往馬偕醫院搶救。20歲杜姓騎士經搶救30分鐘，仍於傍晚5時許宣告傷重不治；賴姓駕駛則鼻子撕裂傷，縫了4針，沒有生命危險。

▲恐怖3秒！79歲翁飛車撞死20歲軍人，路人眼睜睜看他「呼吸消失」。（圖／翻攝行車紀錄器畫面）



警方調閱目擊車主行車紀錄器畫面，發現肇事的廂型車當時疑似超車不慎，先是撞擊同向前方黑色轎車，但沒有停下，一路顛簸騎上分隔島，撞斷了1根路燈，飛到北上車道，翻滾了2圈，頓時塵土飛揚，壓毀路邊4輛機車。當時綠燈直行的杜姓騎士正好經過，來不及閃避迎面撞上，連人帶車摔飛，卡進一排機車裡。

「廂型車好像龍捲風一樣，翻了好幾圈！」目擊民眾直指廂型車速似乎不慢，感覺「像是彈跳般前進」，飛到對向車道，畫面驚悚。當時附近路人聽聞巨大撞擊聲後紛紛跑出來查看，眼睜睜看著滿嘴鮮血的騎士「呼吸漸漸消失」。

影片曝光也引發熱議，網友紛紛感嘆，「好難過」、「飛來橫禍」、「好好的就這樣走了」、「騎士有夠衰」、「根本沒辦法閃」、「看了我也好痛…」痛罵駕駛「車怎麼這樣開」、「是酒駕嗎」、「自己要死也別害人！」

警方表示，杜姓騎士為現役軍人，下午正騎車準備返回花蓮營區，因遭受強力撞擊，當場失去生命跡象，送醫不治。車禍共造成2車5機車毀損，將對賴姓駕駛進行酒測，進一步釐清肇事原因。

▼車禍現場殘骸四散。（圖／民眾提供）

