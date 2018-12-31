被送養19年0聯繫！女兒一創業賺錢　生母上門逼認祖「我生的有資格管」

▲若是多年未見的生母回來了，各位會怎麼做？示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「19年來都沒有聯繫......。」一名女網友從一出生就被送養給別人，在養父、養母的撫養下也平安長大；只是沒想到19年後生母突然跑來找她，至此之後，她所有的生活全被干涉，連創業都遭到數落，她反應管太多還會被生母嗆「是我生妳的」，讓她超級崩潰。

女兒先被生母要求認祖歸宗，雖然血濃於水，親情是斬不斷的，但生母的干涉越來越過分，讓她無法接受，像是創業會被生母唱衰說，「妳這樣不好，這麼做以後是沒有出路的，我一定要管教」，長期下來讓她很無助，還會被生母嗆「是我生妳的，就有資格管妳！」毫不留情地情緒勒索。

當事人好友在臉書「爆廢公社公開版」打抱不平說，他朋友被生下來後就送養出去了，生母當初有到法院辦領養等手續，但期間都沒有連絡過他朋友，「有一天生母突然出現，現在回來要管我朋友，這樣合理嗎？」

▲或許生母有苦衷，但她的行為讓女兒有點崩潰。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網友紛紛留言勸說，「不理比較好，不然會花更多」、「是女兒當初拿刀架著媽媽的脖子叫她生的嗎？不配為人母，完全沒有理會的必要......」、「養的大過天，生的請一邊」、「因為會賺錢了，她才想到她是生母嗎？」、「小孩大了來騙親情了，為了將來老了有人養，有人照顧，真自私的人」、「這個就算以法律來說，她無需對她的生母有任何撫養的責任跟義務」。

但也有人認為，「要看生母為何離去 ，有些是因為被阻止不能來看小孩啊 」、「認祖歸宗有東區一整排店面的話，馬上認」、「看生母財產，再決定」、「生母家有錢嗎？有得繼承嗎？」、「跟生母借個錢先」、「看當初離開的原因」。