連3問「黑糖包裡包什麼？」剝開稠漿爆出…阿婆哎呀驚呼：我有糖尿病

▲阿婆剝開的黑糖包被隨意棄置在桌上，最後只能以報廢品處理。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「黑糖包裡面包的當然就是黑糖啊！」一名在便利商店任職的店員上臉書爆怨公社PO文，表示一位阿婆走進店裡後，指著蒸包機跳針詢問「黑糖包裡面包什麼啊？」最後還將整個包子剝開確認，眼見糖漿流出還滴到地上，阿婆卻丟下一句，「我有糖尿病」，旋即轉身離開；最後原PO也只能無奈將包子報廢，「心真的好累喔！」

原PO表示，當天阿婆走進店後發現蒸包機裡的黑糖包子，好奇地指著問「小姐，你們這個黑糖包裡面包什麼？」原PO耐心回答「裡面是黑糖喔！」但阿婆仍然一臉不解，「不是啦，我是說，黑糖包裡面包什麼？我是問裡面包什麼！」面對阿婆三度詢問相同問題，原PO心中忍不住o.s「我不是回答你了嗎？」但臉上仍維持笑容，耐心回應「黑糖包裡面包黑糖喔，裡面是黑糖糖漿！」

儘管原PO已經回答3次，但阿婆為確認包子的內容物，仍執意剝開查看，當黑糖糖漿爆出後，還驚喊了一聲「哎呀！」一旁的原PO也傻眼，只能眼睜睜地看著糖漿滴到地面，而阿婆最後還將它直接擺在桌上，丟下一句「我有糖尿病，不能吃甜的」，旋即轉身離開。原PO無奈地嘆道「黑糖包，你怎麼死得這麼慘！好像有很多人在問有沒有付錢？當然是沒有啊，最後也沒有買走，所以包子只能報廢，店長也說算了。」

網友看了阿婆的行徑後也傻眼，「遇到這種真的頭很痛」、「都叫黑糖包了，裡面不包黑糖不然是要包什麼？」、「通常問這麼多的好像都不會買耶」、「下次回她『裡面包您孫子的肉喔』，直接嚇她一波啦！」但也有網友替阿婆緩頰，「有些人不懂黑糖包子還能再包黑糖漿，真的！」、「很多老人家不懂，因為肉包菜包都幾十年了，甚至在他們小時候就有，而這些新產物，包括流沙包等等，他們真的比較難理解，除非吃過或家人解釋。」