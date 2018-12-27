壽險界贈白米空氣清淨機　傳愛到全國1919家庭安養機購

▲新光人壽捐贈全台各處老人福利機構共300台空氣清淨機。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

壽險圈推出長照、失能扶助險鼓勵大家趁年輕為未來退休的自己做準備，也出錢出力捐贈白米、空氣清淨機，給予需要的家庭及老人福利機構關懷。

新光人壽表示，台灣10大死因中有7項是和空氣汙染密切相關，便決定採購大金最新空氣清淨機300台，目前已有多台設置於自家樂齡宅與多處公司據點。

並也開始分贈到台北市龍江老人長期照護中心、陽明山至善老人安養護中心、中山老人住宅暨日間照顧中心、仁家長期照護中心、聖安娜之家與新北市汐止大同老人長期照護中心、恩祥護理之家與深坑區土庫里社區照顧關懷據點等，有需求的安養機構，可洽詢（02）23895858分機3874金小姐。

▼台灣人壽總經理莊中慶（左）參加1919食物銀行志工。（圖／台灣人壽提供）

台灣人壽則是捐贈6,000公斤白米與中華基督教救助協會「1919食物銀行」寒冬送米服務關懷長輩生活，總經理莊中慶與台壽保同仁們親赴新北市1919食物銀行倉庫擔任「包米志工」，協助分裝成3公斤裝的小包米，以利發送到需要的家庭。

1919食物銀行是於2 011年成立，長期提供社福邊緣戶基本生活必需品，總經理莊中慶和同仁們包米之後，隨同中華基督教救助協會人員到府拜訪長輩發放食物包，站上第一線給予關懷。

莊中慶表示，他看到一位年邁阿祖已到含飴弄孫的年紀，卻仍是家庭主要經濟來源，靠做資源回收養活一家四代7人，可是隨著體能變差而無力再做回收工作之際，藉由1919食物銀行資助，暫時解決一些基本生活所需。

▼台灣人壽同仁們參加中華基督教救助協會1919食物銀行寒冬送米服務關懷活動。（圖／台灣人壽提供）