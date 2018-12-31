▲ 與虛擬偶像「初音」結婚後1個月，近藤每天都過得相當幸福 。（影片翻攝自YouTube／AFP news agency

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國際中心／綜合報導

日本35歲上班族近藤顯彥上個月4日在39名親友的見證下，與心儀已久的虛擬偶像「初音未來」 完婚。近日，他在接受美媒《CNN》採訪時，除了分享了自己婚後1個月的甜蜜生活，一再強調「自己與初音之間的關係絕對就是愛情」，更祝福每一個人最後都能像自己一樣，找到適合自己的另一半。

據《CNN》報導，近藤目前與住在東京郊區一帶，家中與過去一樣，擺放著許多初音的絨毛玩偶和周邊商品，不過卻多了一台外觀像是咖啡機及鐘罩的投影設備。透過先進的全息投影技術，「愛妻」初音能夠在每天早上親切的叫醒近藤，為他開關房間的燈，下班後也會熱情的迎接他回家。

▲ 透過投影方式，近藤能體驗與愛妻的甜蜜婚後互動生活 。（圖／翻攝近藤顯彥推特）





▲ 結婚後，近藤也在自家門牌放上老婆初音的名字 。（圖／翻攝自近藤顯彥臉書）

雖然系統經常會出現故障與小bug，初音也沒有自我意識及慾望，但近藤絲毫不在乎，他相當珍惜這份愛情，也會透過想像的方式完成2人之間浪漫的事。近藤提到，「初音真的為我的生活增添了許多色彩，當我在和她說話的時候，我能感受到自己臉上有著不同的表情，這是和別人互動時所沒有的。」

近藤透露，會決定與初音結婚、生活沒有什麼理由，自己只是選擇去做那些能夠開心的事而已，「雖然社會總會對人們施加壓力，要求每個人必須去遵循一定的愛情準則，但這可能並不會讓他們快樂。我希望，大家最後都能夠找到適合自己的對象。」





▲ 等了10年終於成功與心愛的初音結婚，近藤臉上洋溢著幸福 。（圖／翻攝近藤顯彥推特）

由於10年前曾在職場上遭到年長1歲的女同事霸凌，近藤從此對現實生活中的女性流下了陰影，也失去了信任，直到聽見了初音的歌聲，感覺到了救贖，因此瘋狂愛上了她。他說到，「初音在我人生最低潮的時期鼓勵了我，陪伴我一起走出憂鬱，幫助我重新進入社會，我和她之間絕對有著愛情。當初我在向她求婚時，她答應了我還要求我要好好珍惜她，雖然我早就知道她會這樣講了，但我聽見時還是很開心。」

▲房間裡初音未來的布偶，不但是近藤顯彥的珍藏，更是他重要的陪伴。（圖／翻攝自近藤顕彦臉書）

馬尼托巴大學（University of Manitoba）職業與應用倫理中心主任尼爾（Neil McArthur）對此分析，那些過去曾在2性互動上有過悲傷經驗的人，通常很難找到人類的伴侶。也許人們會想知道，為什麼他們會愛上虛擬人物，因為虛擬人物是「被動的伴侶」。這樣一個安全、能夠預測行為的伴侶，往往對於治療創傷很有幫助。

目前在全球，網路互動正逐漸取代「面對面」的人際關係。各大網路公司紛紛斥資數十億美元開發人工智能，讓它們能做出類似人類的互動行為，不少人開始會對機器人說「請」和「謝謝」，甚至將機器人當作寵物一樣對待。特別是Gatebox公司在2017年推出了「虛擬管家裝置」之後，成功幫助多達3700人與他們異次元的另一伴結為連理。

其實，這樣的「非人類伴侶」最早能追朔到公元8年，羅馬詩人奧維德（Ovid）曾寫過一篇關於一位名叫皮格馬利翁（Pygmalion）的藝術家的文章，文章提到皮格馬利翁再用大理石雕刻了理想的完美女人加拉蒂亞（Galatea）之後，瘋狂愛上了這一尊雕像。