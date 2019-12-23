日韓領導人正訪華　陸方在當年「甲午戰爭」海域實彈射擊

▲解放軍證日前在渤海進行飛彈試射。（圖／翻攝中國軍網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸海事局19日指出，渤海於12月20日0000時至12月23日2400時「實彈射擊。禁止駛入」。時值第八次中日韓領導人會議登場前一天，日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅出訪大陸，並將與大陸國家主席習近平會面，而這次大陸進行實彈射擊的海域，正是當年中日甲午戰爭海戰的發生地。

根據大陸海事局網站，這次實彈射擊的範圍包括「38°55′00″N 120°57′30″E」、「 38°55′00″N 121°05′00″E」、「38°49′00″N 121°05′00″E」和「38°49′00″N 120°57′30″E」。

此外，該局也曾在20日公佈，渤海海峽黃海北部，12月20日1600時至12月27日1600時，「諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。」範圍包括「38°51′41″N 121°38′12″E」、「38°34′12″N 121°38′12″E」、「38°33′55″N 121°07′51″E」和「38°48′13″N 121°14′03″E」。

第八次中日韓領導人會議將於24日登場，大陸國家主席習近平、南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三將針對東北亞局勢交換意見，討論三國未來合作方向，這次會議討論重點將圍繞北韓、經濟議題，以及三邊合作方向。

爆發於光緒20年（1894）的甲午戰爭主要戰場在朝鮮半島、遼東、山東半島及黃海等地，清朝在自強運動中建立的北洋水師被日軍摧毀殆盡，戰後中日雙方簽訂《馬關條約》，日本控制朝鮮半島，清朝割讓台澎和遼東半島等地。

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