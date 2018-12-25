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挑戰「超商平價咖啡」價格新高！小7首開咖啡館美式貴25元、拿鐵變75元

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▲▼ 7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相 。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN發表全新店型「Big7」，並首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

根據統計，台灣咖啡市場達700億，與美國、韓國年平均消耗咖啡量相較，台灣仍有三倍成長空間，顯示黑金市場發展潛力高。因此，超商雙雄小7跟全家紛紛開起咖啡館搶攻商機。其中，小7首家精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」價格，更是挑戰超商平價咖啡新高戰場，中杯美式比原本的貴了25元，售價60元；而中杯拿鐵則要賣75元，比一般門市售價多了30元。

由於超商現煮咖啡具便利性，一直都是消費者首選購買通路。根據調查，有超過8成的人會在超商購買現煮咖啡，粗估國內四大超商一年至少可賣出5億杯咖啡。然而，近來消費者除了價格考量外，也對咖啡品質有更多期待。為呼應趨勢，全家旗下Let’s Café自去年底開始，即率超商之先開賣單品咖啡，售價50元起。

而小7也看好黑金市場，除了旗下CITY CAFE品牌在咖啡跟現萃茶兩大現煮飲品持續發展外，亦深耕精品咖啡領域，如推出Espresso客製化服務，以及於限定門市推出的氮氣冷萃咖啡、耶加雪夫精品咖啡等，分眾化商圈策略下，皆成功帶動單店咖啡業績成長1成，並達到帶動來客目的。而這次更發表首家精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館。

▲▼ 小七咖啡館 。（圖／業者提供）

繼開出美妝、健身、烘焙、烤雞等複合店型後，小7再發表全新店型「Big7」，除加入「博客來」選書複合專區外，還首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「糖果屋」，以及美妝「K•Seren」和麵包「烘焙概念」等區域，將六大業種整合在單一門市內。其中，咖啡品項數多達22種，分別為義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品等四大結構，價格帶介於60元～130元。

其中，該店販售的特選中杯美式售價為60元、特選中杯拿鐵則售價75元；而中杯卡布奇諾售價為75元、焦糖瑪奇朵85元；另氮氣冷萃咖啡、氮氣玫瑰烏龍果茶則要價110元，皆比原本一般門市咖啡的售價要高出許多。對此，小7指出，不可思議咖啡館販售的是全新咖啡品項，所以使用的咖啡豆配方都不相同，因此售價也不一樣。

另外，小7首家不可思議咖啡館還販售6種精品手沖咖啡，售價130元起，包括全台獨家引進的非洲˙伊索比亞「丁圖」與「布里赫拉」，並自12月26日至12月30日可享嘗鮮價100元；另有販售市價近300元的「藝伎咖啡」，期間特價220元，限量200杯。而咖啡館內的每項飲品皆可內用且24小時販售，同時還提供免費充電跟上網服務，但精品手沖則是早上7點到晚上9點才有販售。

▲▼ 7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相 。（圖／業者提供）

至於全家日前則開設首家Let’s Café旗艦店，除了販售原本的超商咖啡且價格不變外，還有新增單店限定的單品咖啡，包括耶加雪菲、黃金曼特寧售價90元；以及數量稀少的台灣產阿里山豆，每杯要價150元。另提供12款輕食選擇，但價格比龍頭咖啡連鎖店的輕食便宜約兩成，售價介於35～70元。

全家指出，首家Let’s Café咖啡旗艦店開幕後，在限定單品咖啡、咖啡館等級輕食、以及高雅的風裝潢氛圍加持下，吸引大量上班族、附近住戶及年輕族群到店朝聖。其中，咖啡業績開幕才一周即成長2倍，顯示咖啡館市場仍深具發展潛力。預計明年初將在台中地區，再開出一家咖啡旗艦店，另有適合商圈也不排除導入。

▲▼ 全家咖啡館 。（圖／業者提供）

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