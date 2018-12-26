　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

黃金一級戰區！高雄跨年人潮可望破百萬人　超商動員全面備戰

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 超商跨年備戰 。（圖／業者提供）

▲受惠「韓流」發威，高雄預估成為跨年黃金一級戰區。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

跨年倒數計時！今年適逢四天連假，加上氣象局預估北台灣天氣濕冷，中南部地區可能影響較小。對此，超商業者預估，跨年人潮將轉移至中南部，因此車潮及人潮可能將提前於周五晚上開始湧現。預估高雄夢時代跨年、愛河及義大世界煙火秀，將成為跨年黃金一級戰區，人潮可望衝破百萬人次，周邊門市動員情況堪稱歷年之最。

受惠「韓流」發威，高雄愛河周遭的飯店、民宿早已近乎爆滿。因此看準商機，小7針對夢時代及愛河周遭動線約8間門市全面備戰，自31日下午開始，不僅在夢時代周邊設立行動門市，更將調度超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、熱罐機，還有CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便民眾無須進店、隨買隨走。

小7指出，同時也貼心針對圍巾、手套等保暖商品設置專區讓民眾採買，夢時代周邊門市來客可望較平日成長5成以上；而物流方面，則因應交通管制時間提前2小時送貨，直接出動多台物流專車，當作小型行動倉儲中心，因應跨年期間上萬人潮供貨量。

▲▼ 超商跨年備戰 。（圖／業者提供）

▲▼ 超商跨年備戰 。（圖／業者提供）

小7表示，除了將高雄視為跨年黃金一級戰區外，也掌握各地區跨年周邊熱點，如台北信義區101煙火、內湖美麗華、台中劍湖山世界，以及南投清境農場、阿里山與台東太麻里等日出曙光觀看重點區域等，周邊動線共超過上百間門市全面備戰。

其中，信義區周邊超過40家門市，小7也將重新調整動線與休閒零食、啤酒、滷味、杯裝咖啡及保暖禦寒相關便利用品等，較平日增加6～7倍的備貨量，人力也增加5倍以上，共動員超過上百位夥伴到現場支援。

至於全家同樣針對一級跨年晚會戰區提高備貨量跟人力，像是台北市信義區的門市已備妥10倍人力、10倍貨量，包含關東煮、夯番薯、咖啡，而熱狗也將增設機台，並擴增多個啤酒櫃位。另因應連假，亦在超過300間位於風景區、觀光區門市，增加衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包，甚至是絲襪、盥洗用品、提神飲料等出遊商品備貨。

ET快訊
兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍
台灣首見！沉睡千年「百株紅檜木群」驚喜曝光　網友卻全哭了

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,咖啡,跨年,高雄

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小7限時14天「CITY CAFE全品項」第二杯半價　全家這2天咖啡第二杯1折

哭哭！星巴克明年買一送一次數要變少了　原來背後有這原因

挑戰「超商平價咖啡」價格新高！小7首開咖啡館美式貴25元、拿鐵變75元

24小時「超商咖啡書店」！6種精品手沖連藝伎都喝得到　小7首開咖啡館

小7開書店了！地表最強超商「Big7」首亮相　還能喝精品手沖咖啡

黃金一級戰區！高雄跨年人潮可望破百萬人　超商動員全面備戰

小7限時14天「CITY CAFE全品項」第二杯半價　全家這2天咖啡第二杯1折

哭哭！星巴克明年買一送一次數要變少了　原來背後有這原因

【廣編】紫爆原來也會入侵室內？精挑隔音氣密窗幫家人把PM2.5擋在外面！

博客來走入超商　全台2間實體書店都在台大公館

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

黃金一級戰區！高雄跨年人潮可望破百萬人　超商動員全面備戰

小7限時14天「CITY CAFE全品項」第二杯半價　全家這2天咖啡第二杯1折

哭哭！星巴克明年買一送一次數要變少了　原來背後有這原因

【廣編】紫爆原來也會入侵室內？精挑隔音氣密窗幫家人把PM2.5擋在外面！

博客來走入超商　全台2間實體書店都在台大公館

2019百貨跨年促銷　遠百滿2千送200　SOGO毛衣下殺3.9折

台北喜來登端米其林二星年菜　東森電視購物打頭陣獨賣

韓粉搶著收藏　韓國瑜新書一開賣衝進即時榜TOP 5

精準控温科技 -7℃微凍結新鮮美味　牛排肉汁零流失好切好料理

砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感

東方神起「第三位成員」曝光　允浩：我們兩次大磨練「他」都在

徐州山寨公司「量身訂做」假檢測報告 一年偽造4000多份

救股價！南亞科買回逾3萬張庫藏股　執行率達30%　

大逆轉！越南逃脫客「152人有買回程票」　許高慶：應檢討觀宏專案

食人花豹衝廚房…媽媽面前拖走3歲童進森林　找到只剩「無頭屍」

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部打臉：16年前就開放了！

影／大二期末「神仙考題」給金釵找對象　師：答案看專業水平

《Free Fire》新年狂歡派對開跑　限定模式、金幣經驗碎片加倍

影／HBL／光復球員輪流扮鬼臉　沖淡輸球低迷氣氛

陳炳甫未辭議員　陳思宇又酸對手：「吃碗內看碗外」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

微風南山首度引進「自動洗髮機」

新貴派變飲料！全家期間限定販售

運動1小時持續燃脂36小時

聖誕節「咖啡買一送一」快把握！

有感！砸百萬換車不如先換輪胎

Supreme進軍上海開7層旗..

星巴克明年將減少買一送一次數

小7咖啡第2杯半價　全家第2杯..

兆豐回饋客戶　JJ演唱會門票大..

小7咖啡館美式貴25元拿鐵變7..

TOYOTA新RAV4　車型價..

小7開書店！地表最強超商首亮相

藏玄機！聖誕限定超商咖啡杯萌翻

更多熱門

相關新聞

小7咖啡第2杯半價　全家第2杯1折

為迎接2019年到來，各家超商紛紛推出優惠活動，像是小7就推出CITY CAFE全品項第二杯半價，而全家則是針對會員推出限定專屬優惠，於指定日期購買咖啡第二杯只要1折。

超商雙雄備戰跨年商機　台北市信義區上看百萬人潮

「本土劇女神」陳子玄登台中跨年

博客來2間實體書店都在台大公館

2019跨年促銷遠百滿2千送200

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面