黃金一級戰區！高雄跨年人潮可望破百萬人　超商動員全面備戰

▲受惠「韓流」發威，高雄預估成為跨年黃金一級戰區。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

跨年倒數計時！今年適逢四天連假，加上氣象局預估北台灣天氣濕冷，中南部地區可能影響較小。對此，超商業者預估，跨年人潮將轉移至中南部，因此車潮及人潮可能將提前於周五晚上開始湧現。預估高雄夢時代跨年、愛河及義大世界煙火秀，將成為跨年黃金一級戰區，人潮可望衝破百萬人次，周邊門市動員情況堪稱歷年之最。

受惠「韓流」發威，高雄愛河周遭的飯店、民宿早已近乎爆滿。因此看準商機，小7針對夢時代及愛河周遭動線約8間門市全面備戰，自31日下午開始，不僅在夢時代周邊設立行動門市，更將調度超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、熱罐機，還有CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便民眾無須進店、隨買隨走。

小7指出，同時也貼心針對圍巾、手套等保暖商品設置專區讓民眾採買，夢時代周邊門市來客可望較平日成長5成以上；而物流方面，則因應交通管制時間提前2小時送貨，直接出動多台物流專車，當作小型行動倉儲中心，因應跨年期間上萬人潮供貨量。

小7表示，除了將高雄視為跨年黃金一級戰區外，也掌握各地區跨年周邊熱點，如台北信義區101煙火、內湖美麗華、台中劍湖山世界，以及南投清境農場、阿里山與台東太麻里等日出曙光觀看重點區域等，周邊動線共超過上百間門市全面備戰。

其中，信義區周邊超過40家門市，小7也將重新調整動線與休閒零食、啤酒、滷味、杯裝咖啡及保暖禦寒相關便利用品等，較平日增加6～7倍的備貨量，人力也增加5倍以上，共動員超過上百位夥伴到現場支援。

至於全家同樣針對一級跨年晚會戰區提高備貨量跟人力，像是台北市信義區的門市已備妥10倍人力、10倍貨量，包含關東煮、夯番薯、咖啡，而熱狗也將增設機台，並擴增多個啤酒櫃位。另因應連假，亦在超過300間位於風景區、觀光區門市，增加衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包，甚至是絲襪、盥洗用品、提神飲料等出遊商品備貨。