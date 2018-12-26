哭哭！星巴克明年買一送一次數要變少了　原來背後有這原因

▲星巴克買一送一優惠常引發消費者排隊風潮。（圖／資料照）

記者曾婉婷／台北報導

受到許多網友喜愛的星巴克，幾乎每月都會推出買一送一優惠活動，而造成消費者排隊熱潮。不過，由於該活動常讓很多熟客抱怨會買不到，因此業者預計將在明年開始會減少推出次數，或改用其他方式推出優惠，並針對會員增加回饋，以分散門市人潮，例如12月連續25天推出的線上耶誕抽獎活動，即讓消費者不用擠在同一天才能享有優惠。

目前在全台有457門市的星巴克，除持續推出咖啡新飲品外，也積極拓展茶飲市場，並自2016年導入TEAVANA茶瓦納品牌，累積至今茶飲業績成長4成，目前則佔整體營收約1成多。而消費者購買茶飲和咖啡比例，也已從1：5，提升至1：4，等於每4個消費者中就有一人會點茶飲。其中，抹茶拿鐵為最熱銷品項，自開賣至今約十年已累積兩千萬杯銷量。

星巴克指出，根據數據顯示，亞太區內共11個市場茶的飲用比例大於咖啡，而台灣即為其中之一。因此，明年將會加強經營TEAVANA茶瓦納品牌，預計茶飲新品項還會多一倍，包含全球市場及台灣在地開發口味將超過6款新口味。期望吸引更多喜歡茶飲的消費者，或是成為消費者購買星巴克的第二杯選擇。

目前星巴克推出的茶飲品項約有13款，有些品項則會隨著季節更換，其中還有台灣市場獨有品項，像是芝麻抹茶那堤、台灣原生種茶等。另自即日起也推出亞太市場研發中心主導配方的「蜜桃風味紅茶那堤」、「香草風味紅茶那堤」，以及「洋梨洋甘菊花茶」等新口味。估計能帶動飲品業績成長至少1成，目標明年可提升至2成占比。

星巴克說，明年將持續展店，包含特色店、車道型門市等，預計也會找尋合適地點開設TEAVANA茶瓦納品牌的店中店。同時，還會針對星禮程會員推出更多活動。目前已有180萬會員，今年增加40萬會員。其中，最高等級的金星會員約佔21%，平均每月會消費4到5次，並貢獻整體營收達7成，顯示忠誠度非常高。