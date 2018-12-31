男大生告爸要扶養費被駁回　陸網友：18歲要賺錢太難！

大陸中心／綜合報導

人們對於18歲是否可以獨立養活自己一直有爭議，北京市第一中級人民法院近日就以「可獨立生活」為由，於二審駁回了一起子女要求支付扶養費的訴訟案。大陸網友紛紛在留言串喊不公，「所以是要大家在周末2天賺到另外5天的生活費和學雜費？」

綜合陸媒報導，老王與前妻曾育有一子小王，2004年離婚後，老王每月支付2000元人民幣的撫養費，直到小王小王滿18歲時，老王就再也不出一毛錢。小王上大學因需要住宿、交通等費用，便向法院提告要求老王繼續付扶養費，法院一審判老王敗訴，老王不服便向北京市第一中級人民法院上訴。二審結果是以小王「已可獨立生活」，判決老王勝訴，不必再支付任何扶養費。

▲受訪者中，多數在大學都無法真正獨立賺取生活費。（圖／翻攝自中新網）

影片中的年輕受訪者普遍表示，雖然18歲已算成年人，但要獨立生活很難，多數還是靠父母支出大部分生活費，自己放假時則可以在外打工賺零用錢，也有人認為都已經18歲了，錢難道賺不到嗎？有趣的是，身為父母的受訪者都認為，家長需要負起較大的責任，「畢竟你（妳）生下他（她）就該為孩子付出」，並表示，「成家立業了之後就可以不用管。」

微博上的網友看到訪問影片後，留言也普遍反應大陸社會現況，有網友就說，「從中國的實際面來看，上班第一年都難」，18歲要養活自己只是理想罷了。也有網友用比喻說明，「這有點像跟父母說國情，但他們卻要說國際慣例，當要跟他們說國際慣例時，他們又要用國情來回答。」，另有網友提出，其實美國與中國並無不同，「孩子剛出生，父母就要賺大學學費的比比皆是。」