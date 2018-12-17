「32歲婆婆」逼18歲媳自然產　網驚超年輕：六代同堂不是夢

▲醫生建議懷孕36周後，每周至少最一次產前檢查。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

一名18歲的孕婦13日到湖南某醫院急診，急診醫師推算孕周發現，孕婦已經妊娠43周了，由於羊水受汙染，如果不趕緊動手術，胎兒隨時會有宮內窒息的危險。然而，今年32歲的奶奶卻堅持年輕的母體就是要自然產，拒絕醫生剖腹的提議。最後孕婦產下一名女嬰，母女均安。

《瀟湘晨報》指出，18歲的孕婦小麗是雲南人，和16歲的小男友沒有結婚，她連什麼時候懷孕和預產期是哪天都不知道，整個孕期也未做過正規產檢，當天是因為宮縮痛到蜷縮身體，才由男友及其家人陪同前往醫院。

醫生檢查小麗已經宮口開大3公分，羊水胎糞樣，必須趕緊剖腹產，否則胎兒隨時會有宮內窒息的危險。然而小麗男友的媽媽卻斷然拒絕手術建議。她表示，剖腹產費用較高，而且自己今年也才32歲，生孩子時比小麗還年輕，所以她一定能順產。醫護人員只好安排小麗入院待產，她在當天下午產下一名女嬰，重3600g，所幸母女平安。

據介紹，妊娠達到或超過42周，稱為過期妊娠，過期妊娠可引起難產、胎兒缺氧等，使產婦和胎兒死亡率升高，並隨妊娠延長而加劇，妊娠43周時胎兒死亡率為正常三倍。

對於這位1986年，今年32歲的超年輕奶奶，網友表示，「人家都做奶奶了，我還是單身狗」、「照這個速度，6代同堂不是夢」，更有網友說，「我勒個去，真是不是一家人不進一家門啊。」